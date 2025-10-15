হোম > বিশ্ব > ভারত

হিন্দি নিষিদ্ধ করতে চায় তামিলনাড়ু সরকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিন। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের দক্ষিণী রাজ্য তামিলনাড়ুর সরকার রাজ্যে হিন্দি নিষিদ্ধ করতে একটি বিল আনতে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিন বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনে এই বিলটি উপস্থাপন করবেন। প্রস্তাবিত আইনে রাজ্যজুড়ে হিন্দি ভাষার হোর্ডিং এবং হিন্দি ভাষার সিনেমা প্রদর্শন নিষিদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, এর আগে—চলতি বছরের শুরুতে রাজ্য সরকার সরকারি বাজেটের প্রতীক হিসেবে ভারতীয় মুদ্রা চিহ্ন ‘₹’-এর জায়গায় তামিল অক্ষর ‘ரூ’ (রু) ব্যবহার করে নতুন লোগো চালু করেছিল।

স্টালিনের রাজ্য বাজেট ঘোষণার ঠিক আগেই এই পদক্ষেপের বিষয়টি সামনে এল। সেই সময়েই সরকারি যোগাযোগ ও নথিপত্রে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক চলছিল। এমকে স্টালিনের দল দ্রাবিড়া মুনেত্রা কাজাগাম—ডিএমকে অভিযোগ করেছিল, কেন্দ্র সরকার দেশের স্থানীয় ভাষাগুলোর ওপর হিন্দি চাপিয়ে দিচ্ছে।

স্টালিন তখন বলেছিলেন, যদি হিন্দি চাপিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে ডিএমকে তার বিরোধিতা করবে না। কিন্তু জোর করে তামিলদের ওপর ভাষাটি চাপিয়ে দেওয়া তাদের আত্মসম্মানের ওপর আঘাত বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিজেপি তিন ভাষানীতির অজুহাতে প্রথমে হিন্দি, পরে সংস্কৃত চাপিয়ে দিতে চাইছে, আর তামিলনাড়ু সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। তিনি জানান, রাজ্যের দুই ভাষার নীতি—তামিল ও ইংরেজি—শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে রাজ্যকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে। বিজেপির নীতিকে তিনি দক্ষিণ রাজ্যের সঙ্গে ‘প্রতারণা’ বলে অভিহিত করেন এবং ভাষা ও জনগণের মর্যাদা রক্ষায় কোনো ছাড় না দেওয়ার ঘোষণা দেন।

ডিএমকে অভিযোগ করেছে, জাতীয় শিক্ষা নীতিতে তিন ভাষার সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার হিন্দি চাপিয়ে দিতে চাইছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

