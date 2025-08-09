হোম > বিশ্ব > ভারত

অপারেশন সিন্দুরে ৫ পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রধানের

অনলাইন ডেস্ক

ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান অমর প্রীত সিং ওরফে এপি সিং। ছবি: সংগৃহীত

অপারেশন সিন্দুরের সময় ভারত অন্ত পাঁচটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে। আজ শনিবার এমনটাই দাবি করেছেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান এপি সিং। পাকিস্তানের এই ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি দাবি করে সিং বলেন, রাশিয়ার তৈরি উড়োজাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র এ-৪০০ দিয়ে পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানগুলোকে ভূপাতিত করা হয়েছে। তবে তিনি কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেননি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, বেঙ্গালুরুতে ১৬ তম এয়ার চিফ মার্শাল এলএম কাত্রে লেকচারে ভাষণ দেওয়ার সময় বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং বলেন, ‘...আমাদের অন্তত পাঁচটি নিশ্চিত যুদ্ধবিমান ধ্বংস করার রেকর্ড আছে এবং একটি বড় উড়োজাহাজ। এ ছাড়া, প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূর থেকে একটি ইএলআইএনটি বা এইডব্লিউঅ্যান্ডসি উড়োজাহাজ ধ্বংস করা হয়েছে।’

এপি সিং আরও বলেন, পাকিস্তানের ‘শাহবাজ জ্যাকবাবাদ বিমানঘাঁটি—যা দেশটির প্রধান বিমানঘাঁটিগুলোর একটি—আক্রান্ত হয়েছিল। সেখানে একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের হ্যাঙ্গার ছিল। হ্যাঙ্গারের অর্ধেকটা ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত যে ভেতরে কিছু যুদ্ধবিমান ছিল, যেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’

তিনি দাবি করেন, ‘আমরা অন্তত দুটি কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, যেমন মুরিদকে এবং চাকলালাতে আঘাত হানতে পেরেছি। অন্তত ছয়টি রাডার আমরা ধ্বংস করেছি।’

অপারেশন সিন্দুরের সময় মুরিদকেতে লস্কর-ই-তৈয়্যবার সদর দপ্তরে হামলার আগের ও পরের ছবি দেখিয়ে বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং বলেন, ‘এটি গোষ্ঠীটির শীর্ষ নেতাদের আবাসিক এলাকা। এগুলো ছিল তাদের অফিস ভবন, যেখানে তারা সভা করার জন্য জড়ো হতো। যেহেতু স্থানটি নাগালের মধ্যে ছিল, তাই আমরা আমাদের পাঠানো অস্ত্রগুলো থেকেই ভিডিও পেতে সক্ষম হয়েছিলাম...।’

বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং বলেন, ‘আমাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অসাধারণ কাজ করেছে। সম্প্রতি আমরা যে এস-৪০০ ব্যবস্থা কিনেছিলাম, তা গেম-চেঞ্জার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই ব্যবস্থার পাল্লা এতটাই বেশি যে, তাদের যুদ্ধবিমানগুলোর একটিও তারা সেই অর্থে ব্যবহার করতে পারেনি। কারণ তারা এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারেনি...।’

সিং বলেন, ‘সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আমাদের খুব স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ওপর কোনো বাধা আরোপ করা হয়নি...যদি কোনো সীমাবদ্ধতা থেকে থাকে, তা ছিল স্ব-আরোপিত...আমরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কতটা আক্রমণ করতে হবে...আমাদের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। আমাদের আক্রমণগুলো পরিমিত ছিল। কারণ, আমরা এই বিষয়ে পরিণত থাকতে চেয়েছিলাম...তিন বাহিনীর মধ্যে একটি সমন্বয় ছিল...সিডিএস (Chief of Defence Staff)-এর পদটি সত্যিকারের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। তিনি আমাদের সবাইকে একত্রিত করার জন্য ছিলেন...জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাও সমস্ত সংস্থাকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছেন...।’

সিং দাবি করেন, ‘এটি ছিল একটি উচ্চ-প্রযুক্তির যুদ্ধ। ৮০ থেকে ৯০ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এত বেশি ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে—যদি তারা চালিয়ে যায়, তাহলে তাদের আরও বেশি মূল্য দিতে হবে। তাই তারা এগিয়ে আসে এবং আমাদের ডিজিএমও (Director General of Military Operations)-কে একটি বার্তা পাঠায় যে তারা কথা বলতে চায়। আমাদের পক্ষ থেকে এটি গৃহীত হয়েছিল।’

সম্পর্কিত

চিকন শরীর নিয়ে কটাক্ষ করায় বন্ধুকে খুন করল দুই তরুণ

কাশ্মীরে দুই ভারতীয় সেনা নিহত

এক নারীকে বিয়ে করার পক্ষে যে যুক্তি দিলেন দুই ভাই

হিন্দি বলতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীকে জেলে দিল মহারাষ্ট্র পুলিশ

মার্কিন শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ মোদির

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

ট্রাম্পের শুল্ক ও কংগ্রেসের ভোট কারচুপির অভিযোগে বিপর্যস্ত মোদি

রিলায়েন্স ইনফ্রা আদায় করবে ৩২৫ কোটি ডলার বকেয়া, দিল্লিতে বিদ্যুতের দাম বাড়ার শঙ্কা

ভারতে ‘বাংলাদেশি’ খুঁজতে বস্তিতে অভিযান, বিপাকে অট্টালিকার বাসিন্দারা

নারীর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পেয়ে বিগলিত বৃদ্ধ, হারালেন ৯ কোটি রুপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা