ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা সেজে গাড়ি থেকে ৭ কোটি রুপি লুট

দিনের আলোয় শহরের প্রাণকেন্দ্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) কর্মকর্তা সেজে এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। কর্ণাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরুতে সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীরা নগদ অর্থ বহনকারী একটি গাড়ি থেকে প্রায় ৭ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৯ কোটি টাকা) লুট করে নিয়ে গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি গত বুধবার বিকেলে ঘটেছে।
বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার সীমন্ত কুমার সিং বিবিসিকে জানান, বুধবার বিকেলে শহরের একটি ব্যস্ত রাস্তায় ব্যাংক শাখাগুলোর মধ্যে টাকা স্থানান্তরের সময় এসইউভি গাড়িতে থাকা ছয়জন লোক টাকা বহনকারী ভ্যানটিকে থামায়। ভ্যানটিতে চালক, একজন নগদ অর্থের তত্ত্বাবধায়ক এবং দুজন সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষী ছিলেন।
পুলিশ কমিশনারের ভাষ্যমতে, ডাকাতেরা ভ্যানের কর্মীদের জানায় যে তারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার (আরবিআই) কর্মকর্তা এবং এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বহনের সঠিক কাগজপত্র তাদের কাছে আছে কিনা তা যাচাই করা দরকার।
এই কৌশলের অংশ হিসেবে, দুষ্কৃতকারীরা নগদ তত্ত্বাবধায়ক এবং রক্ষীদের অস্ত্র ভ্যানে রেখে তাঁদের এসইউভি গাড়িতে উঠতে নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে চালককে ভ্যান নিয়ে তাদের অনুসরণ করতে বলা হয়।
কয়েক কিলোমিটার অনুসরণ করার পর, গ্যাংটি চালককে জোর করে ভ্যান থেকে নামিয়ে দেয়। এরপর এসইউভি থেকে তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষীদের নামিয়ে বন্দুকের মুখে সব টাকা অন্য গাড়িতে স্থানান্তর করে এবং দ্রুত পালিয়ে যায়।
এই ডাকাতির ঘটনায় ব্যবহৃত এসইউভি গাড়িটিতে একটি ভুয়া নম্বর প্লেট এবং ‘Government of India’ (ভারত সরকার) লেখা একটি স্টিকার লাগানো ছিল বলে পুলিশ সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে। যদিও পুলিশ পরে ওই এসইউভি গাড়িটি উদ্ধার করেছে। তবে দুষ্কৃতকারীরা কোন গাড়িতে করে পালিয়েছে, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এলাকাটিতে সিসিটিভি ক্যামেরার কভারেজ কম থাকায় পুলিশ তদন্ত করে দেখছে যে দুষ্কৃতকারীরা একাধিক গাড়ি ব্যবহার করেছিল কিনা। পাশাপাশি, নগদ অর্থ পরিবহনকারী সংস্থার কর্মীদের এই ডাকাতির সঙ্গে কোনো যোগসাজশ আছে কিনা, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া সাংবাদিকদের জানান, ডাকাতিতে ব্যবহৃত এসইউভি গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বরা বলেন, সন্দেহভাজনরা কোন গাড়িতে করে পালিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তিনি নিশ্চিত, দুর্বৃত্তরা গাড়ি পরিবর্তন করে টাকা নিয়ে পালিয়েছে।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরমেশ্বরা আরও বলেন, কর্ণাটকে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যান্য চাঞ্চল্যকর ব্যাংক ডাকাতির মতো এই ঘটনারও দ্রুত সমাধান করা হবে।
প্রসঙ্গত, গত মে মাসে বিজাপুরা জেলার একটি ব্যাংক থেকে নকল লকার চাবি ব্যবহার করে ৫৩ কোটি ২৬ লাখ রুপি মূল্যের ৫৯ কেজি সোনা চুরি হয়। সেই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই ৩৯ কেজি সোনা এবং কিছু নগদ অর্থ উদ্ধার করেছে এবং দুজন সাবেক কর্মচারীসহ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।