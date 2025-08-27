আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

আসামের ধুবরি ও সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় গত দুই মাস ধরে উত্তেজনা দমনে যে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, তা আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা করেছেন, রাতের বেলায় বহাল থাকা দেখামাত্র গুলি (শুট অ্যাট সাইট) করার নির্দেশ দুর্গাপূজা পর্যন্ত বহাল থাকবে।
এ সিদ্ধান্তের সূত্রপাত গত জুন মাসে, যখন ধুবরিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গোষ্ঠীগত সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন নিহত হয়, আহত হয় শতাধিক। পরে পুলিশের ওপর হামলা ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনা ঘটলে প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালানোর নির্দেশ জারি করে। শুরুতে এটি কেবল রাতে কার্যকর ছিল, যাতে ভোররাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বাভাবিক কার্যক্রম চলতে পারে।
স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, অশান্তির মূল উৎস ছিল ভুয়া খবর ছড়ানো ও গুজব। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কয়েক দিনের জন্য। ধুবরি ছাড়াও গোলপাড়া, বারপেটা ও কোচবিহার সীমান্তঘেঁষা এলাকাগুলোতেও টান টান উত্তেজনা তৈরি হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর টহল বাড়ানো হলেও স্থায়ী শান্তি ফেরেনি।
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, ‘আমাদের কাছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই সবার আগে। দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। তাই আগের নির্দেশ বহাল থাকবে।’
প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এখনো আশঙ্কা রয়ে গেছে। গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অস্থিরতা—সব মিলিয়ে ধুবরির পরিবেশ এখনো থমথমে। দুর্গাপূজা পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় উৎসব হওয়ায় সরকার সর্বোচ্চ সতর্কবার্তা জারি করেছে।