হোম > বিশ্ব > ভারত

নেপালের বিক্ষোভ নিয়ে যা বলল ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

নেপালে চলমান গণবিক্ষোভের ঘটনায় ভারত পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে পরিচালিত এই দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভে বেশ কয়েকজন হতাহত হওয়ার পর ভারত এ বিবৃতি দিয়েছে।

ভারত সরকার তরুণ প্রাণের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। একই সঙ্গে আহত ব্যক্তিদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ সংযম বজায় রাখবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায় ও আলোচনার মাধ্যমে যেকোনো সমস্যার সমাধান করবে।’

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানায়, কাঠমান্ডুসহ নেপালের বেশ কয়েকটি শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। তাই নেপালে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক থাকতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এ বিবৃতি থেকে অনুমান করা যায়, কাঠমান্ডু উপত্যকা, বিরাটনগর, হেটাউডা ও অন্যান্য প্রধান শহুরে কেন্দ্রে বিক্ষোভ তীব্র হওয়ায় নয়াদিল্লির উদ্বেগ বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে সেখানে কারফিউ ও কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

পূজামণ্ডপে প্রতিমার পায়ের কাছে মোদির ছবি রাখার নির্দেশ দিল্লি মুখ্যমন্ত্রীর

নির্বাচনের আগে চা-শ্রমিকদের জমির মালিকানা দিতে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

‘মমতা দিদুন, মাকে ফেরত দিন’—পাঁচ বছরের শিশুর খোলাচিঠি ভাইরাল

৪০০ কেজি বোমা বিস্ফোরণের ভুয়া হুমকিতে তটস্থ মুম্বাই, নেপথ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ

উত্তরাখণ্ডে ভুয়া সাধু-সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে পুলিশ, গ্রেপ্তার ১৪

সাহস থাকলে মার্কিন পণ্যে ৭৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে দেখান: মোদিকে কেজরিওয়াল

ভারতের মিরাটে ‘ন্যুড গ্যাং’ আতঙ্ক, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

ভারতে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন: ওয়েইসির সমর্থনে গতি পেল বিরোধী শিবির

কলকাতায় জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে দুই বন্ধুর ধর্ষণের শিকার তরুণী

গুজরাটে রোপওয়ে ট্রলির তার ছিঁড়ে ৬ জনের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা