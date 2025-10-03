হোম > বিশ্ব > ভারত

বাংলাদেশ আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে না পারলেই আরেকজনকে দোষ দেয়: খাগড়াছড়ি নিয়ে জয়সওয়াল

সম্প্রতি খাগড়াছড়িতে সংঘটিত সহিংসতার ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রতিবেশী দেশের ইন্ধনের অভিযোগ করেছেন। তবে তাঁর এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে নয়াদিল্লি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, ঢাকা ‘আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অক্ষম’ এবং তাদের ‘অন্যের ওপর দোষ চাপানোর প্রবণতা’ রয়েছে। আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর মন্তব্যের জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমরা এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করছি। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সে দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অক্ষম এবং তাদের অভ্যাস হলো প্রতিনিয়ত অন্য কারও ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করা।’

তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে পরামর্শ দেন, তারা যেন ‘আত্মসমালোচনা করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ এবং জমি দখলের মতো কর্মকাণ্ডে জড়িত স্থানীয় চরমপন্থীদের কার্যকলাপের বিষয়ে গুরুতর তদন্ত করেন।’

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারার মধ্যে হামলায় নিহত ৩

গত রোববার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক মারমা কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় ওই অঞ্চলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সহিংসতায় অন্তত তিনজন নিহত ও সাংবাদিকসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হন। এ ছাড়া ১৩ জন সেনাসদস্য এবং তিনজন পুলিশ সদস্যও আহত হন।

খাগড়াছড়ির সহিংসতা নিয়ে সেনাবাহিনীর বিবৃতি

পরবর্তীকালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষ এলাকায় যেকোনো ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধসহ ১৪৪ ধারা জারি করে। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, খাগড়াছড়িতে এখনো ১৪৪ ধারা জারি আছে।

