ভারতীয় বিমানবাহী রণতরি বিক্রান্ত পাকিস্তানিদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে: মোদি

বরাবরের মতো এবারও ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে দীপাবলি উৎসব উদ্যাপনের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ সোমবার তিনি গোয়া ও কর্ণাটকের করওয়ার উপকূলে ভারতের নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্তে নৌসেনাদের সঙ্গে ‘আলোক উৎসব’ পালন করেন। সেখানে তিনি বলেন, এই বিমানবাহী রণতরী ‘পাকিস্তানিদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে।’
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, নৌবাহিনীর শত শত ‘বীর সেনার’ উদ্দেশে মোদি বলেন, ‘আপনাদের সঙ্গে এই পবিত্র উৎসব উদ্যাপন করতে পারা আমার সৌভাগ্য।’ তিনি আরও বলেন, ‘আজকের দিনটি সত্যিই এক অনন্য দিন। এই দৃশ্য অবিস্মরণীয়। আজ একদিকে আমার সামনে বিশাল সমুদ্র, আর অন্যদিকে আছে ভারতের বীর সেনানীদের শক্তি।’
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘একদিকে অসীম আকাশ ও দিগন্ত, আর অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে এই বিশাল আইএনএস বিক্রান্ত—যা অসীম শক্তির প্রতীক। সমুদ্রের জলে সূর্যের আলোয় যে ঝলকানি, তা যেন এই বীর সৈন্যদের প্রজ্বলিত দীপাবলির প্রদীপের মতো।’
মোদি জানান, আইএনএস বিক্রান্ত—যা ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী—দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতার প্রতীক। তিনি বলেন, ‘কয়েক মাস আগেই আমরা দেখেছি বিক্রান্ত গোটা পাকিস্তানের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল।’ কাশ্মীরের পেহেলগামে ২২ এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলার জবাবে ৭ মে শুরু হওয়া ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রসঙ্গ টেনে মোদি এই কথা বলেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, নৌবাহিনীর ‘ভয় ধরানো শক্তি’, বিমানবাহিনীর ‘অসাধারণ দক্ষতা’ ও স্থলবাহিনীর ‘বীরত্ব’ আর এই তিন বাহিনীর ‘অসামান্য সমন্বয়’—সব মিলিয়ে পাকিস্তানকে কয়েক দিনের মধ্যেই ‘হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য’ করেছে। মোদি বলেন, আইএনএস বিক্রান্ত কেবল একটি যুদ্ধজাহাজ নয়, এটি ২১শ শতকের ভারতের পরিশ্রম, প্রতিভা, প্রভাব ও অঙ্গীকারের এক জীবন্ত সাক্ষ্য।
মোদি জানান, ব্রহ্মস ও আকাশ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। তিনি বলেন, ‘বিশ্বের বহু দেশ এখন এই ক্ষেপণাস্ত্র কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছে।’
দীপাবলির উদ্যাপনের কিছু ছবি মোদি পরে এক্স (সাবেক টুইটার)-এ শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, ‘মানুষ যেমন পরিবারের সঙ্গে দীপাবলি পালন করতে ভালোবাসে, আমিও তেমনই ভালোবাসি। তাই প্রতি বছর আমি সেই সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে দীপাবলি উদ্যাপন করি, যারা আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখে। এ বছর গোয়া ও করওয়ার উপকূলে নৌবাহিনীর বীর সদস্যদের সঙ্গে, আইএনএস বিক্রান্তকে প্রধান জাহাজ হিসেবে নিয়ে, দীপাবলি পালন করতে পেরে আমি আনন্দিত।’
গত বছর প্রধানমন্ত্রী মোদি দীপাবলি উদ্যাপন করেছিলেন গুজরাটের কচ্ছে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে বিএসএফ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।