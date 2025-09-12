হোম > বিশ্ব > ভারত

সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ সফরের পরিকল্পনা রাহুল গান্ধীর

কলকাতা প্রতিনিধি  

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। ছবি: পিটিআই

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলকে শক্তিশালী করতে পশ্চিমবঙ্গ সফর করবেন রাহুল গান্ধী। গতকাল বৃহস্পতিবার এক বৈঠকে এ কথা বলেছেন এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক বেণুগোপাল।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় দলের প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে বসেছিলেন এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল। সেখানে তিনি বলেন, বিহারে ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’ বড় সাড়া পেয়েছে। বাংলায়ও যদি একইভাবে কর্মসূচি নেওয়া যায়, তবে তা কংগ্রেসকে নতুন প্রাণ দেবে। এ ধরনের বড় সভা বা সম্মেলনে রাহুল গান্ধী নিজে যোগ দিতে চান। তার উপস্থিতি শুধু কর্মীদের মনোবল বাড়াবে না, ভোটের আগে কংগ্রেসকে অন্যভাবে তুলে ধরবে।

বিগত কয়েক বছরে বাংলায় কংগ্রেস কার্যত প্রান্তিক শক্তি হয়ে আছে। একসময় তৃণমূল ও বামের মধ্যে সমঝোতার রাজনীতি কংগ্রেসকে ছায়ায় ঠেলে দিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষও দলটিকে গুরুত্ব দিতে চায়নি। তবে এবার পরিস্থিতি পাল্টাতে চাইছে কংগ্রেস। তাদের মতে, বিজেপির ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে মোকাবিলা করতে হলে প্রথমে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে হবে।

বেণুগোপাল বলেন, কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য এখন দলকে শক্তিশালী করা। জোট নিয়ে আলোচনা পরে হবে। ভোটের সময় প্রয়োজন মনে হলে সিপিএম বা অন্য কোনো দলের সঙ্গে সমঝোতা হতে পারে। কিন্তু আপাতত কংগ্রেস নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বাড়িয়ে মাঠে নামতে চাইছে।

বৈঠকে বেণুগোপাল দ্রুত ব্লক কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ জন্য পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রান্তিক স্তরে গিয়ে কাজ করবেন। পাশাপাশি বড় জনসভা করার পরিকল্পনা চলছে, যেখানে রাহুল গান্ধীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

রাজনৈতিক মহল বলছে, বাংলায় রাহুল গান্ধীর সফর নিছক আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নয়, বরং এর মাধ্যমে কংগ্রেস বার্তা দিতে চাইছে—তারা এখনো প্রাসঙ্গিক। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই শুধু তৃণমূলের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না। কংগ্রেসও লড়াই করবে এবং সেই লড়াইয়ের ভিত্তি হবে সাংগঠনিক শক্তি।

সম্পর্কিত

ভারতে গৃহবধূকে হত্যার পর গোসল করে পালিয়েছে খুনি

নেপাল সীমান্তে উচ্চ সতর্কতায় ভারত, কড়াকড়ি আরোপ

অবৈধ অভিবাসী শনাক্তে নতুন নিয়ম আনল আসাম সরকার

নেপালে কারাগার ভেঙে পালিয়েছে শত শত বন্দী

নেপালের বিক্ষোভ নিয়ে যা বলল ভারত

পূজামণ্ডপে প্রতিমার পায়ের কাছে মোদির ছবি রাখার নির্দেশ দিল্লি মুখ্যমন্ত্রীর

নির্বাচনের আগে চা-শ্রমিকদের জমির মালিকানা দিতে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

‘মমতা দিদুন, মাকে ফেরত দিন’—পাঁচ বছরের শিশুর খোলাচিঠি ভাইরাল

৪০০ কেজি বোমা বিস্ফোরণের ভুয়া হুমকিতে তটস্থ মুম্বাই, নেপথ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ

উত্তরাখণ্ডে ভুয়া সাধু-সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে পুলিশ, গ্রেপ্তার ১৪
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা