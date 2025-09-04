হোম > বিশ্ব > ভারত

ধর্ষণের মামলায় গ্রেপ্তার জনপ্রিয় টিভি অভিনেতা আশিস কাপুর

কলকাতা প্রতিনিধি  

জনপ্রিয় টিভি অভিনেতা আশিস কাপুর। ছবি: সংগৃহীত

জনপ্রিয় টিভি অভিনেতা আশিস কাপুরকে ধর্ষণের মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, দিল্লির সিভিল লাইনস থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকে পুলিশ এই অভিনেতার খোঁজ শুরু করে। অবশেষে তাঁকে পুনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযোগকারীর দাবি, গত ১১ আগস্ট একটি হাউস পার্টিতে আশিস কাপুর তাঁকে শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এ ঘটনায় প্রথমে করা এফআইআরে আশিস কাপুরের পাশাপাশি তাঁর বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রী ও আরও দুজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে পরে অভিযোগকারী বয়ান পরিবর্তন করে শুধু আশিস কাপুরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনেন।

তাঁর অভিযোগ, ওই ঘটনার ভিডিওগ্রাফিও করা হয়েছিল, যদিও পুলিশ এখন পর্যন্ত এমন কোনো ভিডিও উদ্ধার করতে পারেনি। অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, শৌচাগার থেকে বের হওয়ার পর আশিস কাপুরের বন্ধুর স্ত্রী তাঁকে মারধর করেন এবং তিনিই পুলিশে ফোন করেন। পরে ২১ আগস্ট আশিস কাপুরের বন্ধু ও তাঁর স্ত্রী আদালত থেকে আগাম জামিন পান।

এদিকে ১৮ আগস্ট অভিযোগকারী নতুন করে আরও একটি মামলা করেন, যেখানে তিনি আবারও আশিস কাপুরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তোলেন।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন সিসিটিভি ফুটেজে আশিস কাপুর ও ওই নারীকে একই সঙ্গে শৌচাগারে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। দীর্ঘ সময় বের না হওয়ায় অতিথিরা দরজায় ধাক্কা দেন, এর পরেই ঝগড়ার ঘটনা ঘটে। বর্তমানে আশিস কাপুরকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

