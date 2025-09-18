মোদির শৈশব নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র ভারতীয় বিদ্যালয়গুলোয় দেখানোর নির্দেশ

ভারতের মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শৈশব জীবন নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশটির কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সিবিএসই), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংস্থা (কেভিএস) ও নওদয়া বিদ্যালয় সমিতিকে (এনভিএস) নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিদ্যালয়গুলোতে ‘চলো জিতে হ্যাঁয়’ নামে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের নির্দেশ জারি করে। চলচ্চিত্রটি নরেন্দ্র মোদির জীবনের শৈশবকালীন ঘটনাগুলো থেকে অনুপ্রাণিত।
মন্ত্রণালয় ১১ সেপ্টেম্বর জারি করা এক নির্দেশে জানিয়েছে, বিদ্যালয়গুলোতে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র দেখানো হবে। মন্ত্রণালয়ের মতে, তা ‘ছোটদের চরিত্র, সেবা এবং দায়িত্বের মূল বিষয়গুলো বোঝার সুযোগ দেবে। এ ছাড়া, এটি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি কেস স্টাডি হিসেবে কাজ করতে পারে এবং সামাজিক-মানসিক শিক্ষা, সহানুভূতি, আত্মপ্রতিফলন, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও প্রেরণা অর্জনে সহায়ক হবে।’
নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি সময়ে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মন্ত্রণালয় ‘প্রেরণা’ নামে একটি অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচি ৯টি মূল মানবিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেগুলো হলো—স্বাভিমান ও বিনয়; শৌর্য ও সাহস; পরিশ্রম ও সমর্পণ; সত্যনিষ্ঠা ও শুচিতা; করুণা ও সেবা; নবচর ও জিজ্ঞাসা; বৈচিত্র্য ও একতা; শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস; স্বাধীনতা ও কর্তব্য।
প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, ‘প্রেরণা কর্মসূচিটি গুজরাটের ঐতিহাসিক ভাদনার বিদ্যালয় থেকে পরিচালিত হচ্ছে, যা ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি তার শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন।’ এই কর্মসূচিতে গল্প বলার মাধ্যমে শিক্ষা, মূল্যবোধভিত্তিক সেশন, ‘দেশীয় খেলাধুলা’, বিভিন্ন কার্যক্রম এবং অডিও-ভিস্যুয়াল শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। চলচ্চিত্র প্রদর্শন একটি শিক্ষামূলক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যা ‘সর্বজনীন মূল্যবোধ, জীবনকাহিনি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, নৈতিক দ্বন্দ্ব ও মানবিক আবেগ জীবন্ত করে তুলতে সাহায্য করে।
এতে আরও দাবি করা হয়, ‘চলো জিতে হ্যাঁয়’ চলচ্চিত্রটি প্রেরণা কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিয়মিত দেখানো হয়। এটি সত্যিকারের ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত এবং ‘৯টি মূল্যবোধ ও স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি ‘যারা অন্যের জন্য বাঁচে, তারাই সত্যিকারভাবে বাঁচে’ ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত।’
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর বিবৃতি অনুযায়ী, চলচ্চিত্রটি ২০১৮ সালে প্রথম মুক্তি পায়। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এটি ছোট্ট নরুর গল্প বলে, যে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করে এবং তার ছোট জগতে কিছু পরিবর্তন আনতে চায়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আত্মত্যাগ ও সেবার চিরন্তন বার্তা নতুন প্রজন্মের কাছে প্রভাবশালীভাবে পৌঁছাবে।’