কর্ণাটকে গণেশ চতুর্থীর শোভাযাত্রায় ট্রাকের ধাক্কায় ৮ জনের মৃত্যু

কর্ণাটকের হাসান জেলার মোসালে হোসাহল্লি গ্রামে গণেশ চতুর্থীর শেষ দিনে ভাসান মিছিলে ট্রাকের ধাক্কায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২০ জনেরও বেশি, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আরাকলগুড়ু দিক থেকে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা খায়। তারপর সড়ক ডিভাইডার ভেঙে শোভাযাত্রায় থাকা মানুষের ওপর উঠে যায়। ঘটনাস্থলেই চারজন প্রাণ হারান, পরে হাসপাতালে আরও চারজনের মৃত্যু হয়। নিহতদের বেশির ভাগই তরুণ।
দুর্ঘটনার পর চালক পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া নিহতদের পরিবারপ্রতি পাঁচ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। আহতদের চিকিৎসার সব খরচ সরকার বহন করবে বলেও জানান তিনি।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।