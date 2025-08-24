হোম > বিশ্ব > ভারত

‘নিল আর্মস্ট্রং নয়, সবার প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন শ্রী হনুমান’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। ছবি: এক্স

এটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, প্রথম মহাকাশ ভ্রমণকারী ব্যক্তি হলেন আমেরিকান নভোচারী নিল আর্মস্ট্রং। তবে ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর একদল তরুণ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে ব্যতিক্রম মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সবার প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন শ্রী হনুমান। শনিবার হিমাচল প্রদেশের উনায় একটি পিএম শ্রী স্কুলে (প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিদ্যালয়) জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার সময় অনুরাগ ঠাকুর এই মন্তব্য করেন।

এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অনুরাগ ঠাকুরের কথোপকথনটি ছিল এমন—

অনুরাগ ঠাকুর: তোমরা কি জানো, মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম ব্যক্তি কে ছিলেন?

শিক্ষার্থীরা (একসঙ্গে উত্তর দেয়): নীল আর্মস্ট্রং।

অনুরাগ ঠাকুর: আমার তো মনে হয় হনুমানজি ছিলেন।

হাসতে হাসতে এই কথা বলছিলেন পাঁচবারের সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। এরপর তিনি তাঁর তত্ত্বের পক্ষে যুক্তিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘আমরা এখন নিজেদের যেভাবে দেখি, আমাদের হাজার হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্য, জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে না জানলে ব্রিটিশরা আমাদের যা শিখিয়েছিল, তেমনই থেকে যাব। তোমাদের শিক্ষক ও তোমাদেরকে পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে আমাদের জাতি, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের জ্ঞান সম্পর্কে জানতে হবে।’

প্রসঙ্গত, প্রায় ৪০ বছর আগে প্রথম ভারতীয় হিসেবে মহাকাশ ভ্রমণ করেন রাকেশ শর্মা। চলতি বছরের শুরুতে গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভংশু শুক্লা দ্বিতীয় ভারতীয় নভোচারী হিসেবে মহাকাশে যান।

শনিবার ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) দিল্লিতে ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশনের মডেল উন্মোচন করেছে। ইসরোর লক্ষ্য হলো ২০২৮ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের প্রথম মডিউলটি উৎক্ষেপণ করা। ২০৩৫ সালের মধ্যে এই স্টেশনটি সম্পূর্ণ চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই স্টেশনটি দেশীয় গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হবে, যার মধ্যে মাইক্রোগ্র্যাভিটি অধ্যয়ন এবং দীর্ঘস্থায়ী মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রযুক্তি পরীক্ষা করা হবে।

