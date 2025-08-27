হোম > বিশ্ব > ভারত

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা এক হলে আমি কী করব: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা প্রতিনিধি  

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বর্ধমানে এক প্রশাসনিক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, কমিশন ভোটের সময় বিজেপির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনকে আমি প্রণাম করি, কিন্তু বিজেপির ললিপপ হয়ে গেলে চলবে না।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন কার্যক্রমের নামে অনেকের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তাঁর মতে, এটি আসলে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-এর ছদ্মবেশে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে খেলা চলছে, ভোটার তালিকা থেকে বাঙালিদের বাদ দেওয়ার ফন্দি করা হচ্ছে।’

মুখ্যমন্ত্রী ভাষা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘বাংলায় কথা বললে কাজ পাওয়া যায় না, হোটেলে জায়গা মেলে না, পড়াশোনার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এটা আমরা মেনে নেব না। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা এক হলে আমি কী করব?’ তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, রাষ্ট্র বিভক্ত হলেও ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্যকে কোনো রাজনৈতিক শক্তি অস্বীকার করতে পারবে না।

মমতা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘তিনি কেন বলবেন, বাংলায় চোর আছে তাই টাকা বন্ধ হয়েছে? যদি চুরি নিয়েই প্রশ্ন থাকে, তাহলে উত্তরপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রে তাকানো হোক।’ তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার বৈষম্যমূলক আচরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করছে।

আসন্ন নির্বাচনের আগে তৃণমূল নেত্রীর এই ধারাবাহিক আক্রমণ আলাদা মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে এই বার্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না এলেও, শাসকদল বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ধরনের প্রচার চালাচ্ছেন।

সম্পর্কিত

ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক অবশেষে কার্যকর, সম্পর্কে চিড়

আম্বানির ছেলের চিড়িয়াখানায় প্রাণী নির্যাতনের অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

মুসলমানদের ফের অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছে আসামের বোদোল্যান্ড নির্বাচন

দুর্গাপূজার অনুদান বিতর্কে বিজেপির দুই চরিত্র: কলকাতায় কড়া বিরোধিতা, দিল্লিতে দরাজ

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশে ৩১০ জনের মৃত্যু, ২৪৫০ কোটি টাকার ক্ষতি

ভারতের জম্মু-কাশ্মীরে বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরের পথে ধস, ৩০ জনের মৃত্যু

শুল্ক বিরোধের মধ্যেও বিলিয়ন ডলারের চুক্তির পথে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা