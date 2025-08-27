বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা এক হলে আমি কী করব: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বর্ধমানে এক প্রশাসনিক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, কমিশন ভোটের সময় বিজেপির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনকে আমি প্রণাম করি, কিন্তু বিজেপির ললিপপ হয়ে গেলে চলবে না।’
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন কার্যক্রমের নামে অনেকের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তাঁর মতে, এটি আসলে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-এর ছদ্মবেশে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে খেলা চলছে, ভোটার তালিকা থেকে বাঙালিদের বাদ দেওয়ার ফন্দি করা হচ্ছে।’
মুখ্যমন্ত্রী ভাষা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘বাংলায় কথা বললে কাজ পাওয়া যায় না, হোটেলে জায়গা মেলে না, পড়াশোনার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এটা আমরা মেনে নেব না। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা এক হলে আমি কী করব?’ তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, রাষ্ট্র বিভক্ত হলেও ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্যকে কোনো রাজনৈতিক শক্তি অস্বীকার করতে পারবে না।
মমতা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘তিনি কেন বলবেন, বাংলায় চোর আছে তাই টাকা বন্ধ হয়েছে? যদি চুরি নিয়েই প্রশ্ন থাকে, তাহলে উত্তরপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রে তাকানো হোক।’ তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার বৈষম্যমূলক আচরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করছে।
আসন্ন নির্বাচনের আগে তৃণমূল নেত্রীর এই ধারাবাহিক আক্রমণ আলাদা মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে এই বার্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না এলেও, শাসকদল বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ধরনের প্রচার চালাচ্ছেন।