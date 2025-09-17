হোম > বিশ্ব > ভারত

ভারতে ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন নিয়ে ৫ রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ

কলকাতা প্রতিনিধি  

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ছবি: এনডিটিভি

ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন নিয়ে একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ রাজ্যকে জবাবদিহির নোটিশ পাঠিয়েছেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রণের বেঞ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব চেয়ে উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে। আদালত আরও জানিয়েছে, ছয় সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

আবেদনকারীরা অভিযোগ করেছেন, এই আইনগুলো ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবিধান প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী। আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী চন্দ্র উদয় সিং আদালতে বলেন, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড ও কর্ণাটকে কার্যকর করা এই আইনগুলোর মধ্যে এমন কিছু ধারা রয়েছে, যা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে খর্ব করছে। বিশেষ করে আন্তঃধর্মীয় বিবাহকে অপরাধের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এসব আইনের কিছু বিধান এতটাই কঠোর যে অভিযুক্তদের জামিন পাওয়ার সুযোগ প্রায় থাকে না। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার জন্য আইনগুলো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ধর্মান্তরকরণ বা ভিন্ন ধর্মে বিবাহ একটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সিদ্ধান্ত, যেখানে রাষ্ট্রের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এই আইনগুলো প্রশাসনের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে, যা মানুষের মৌলিক অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলছে।

পর্যবেক্ষক মহল বলছে, ভারতের সংবিধান ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে নিশ্চয়তা দেয়, সেটিই এখন আদালতের ব্যাখ্যার কেন্দ্রে উঠে আসছে। এদিকে এই আইনগুলো মূলত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতেই বেশি কার্যকর হয়েছে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও এ নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

বিরোধীরা দাবি করছে, এগুলো আসলে সামাজিক বাস্তবতার চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আনা হয়েছে। আদালতের নির্দেশের পর এখন নজর থাকবে পাঁচ রাজ্যের উত্তরের দিকে, কারণ তাদের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই মামলার ভবিষ্যৎ দিক নির্ধারণ হবে।

সম্পর্কিত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

যোগী রাজ্যের নির্দেশ: একবার কামড়ালে ১০ দিন, দ্বিতীয়বারে যাবজ্জীবন জেল কুকুরের

আসামের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, ৫ জনকে বহিষ্কার

প্রতিবেশী নেপালে অস্থিরতা, সীমান্ত নিরাপত্তায় সব টানাপোড়েন ভুলে দিল্লি-পশ্চিমবঙ্গ ঐক্য

ভারতে ক্যানসার বেশি নারীদের, মৃত্যু বেশি পুরুষের

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪-পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

ভারতে প্রেমিককে বেঁধে প্রেমিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

ভারতের শীর্ষ আদালতগুলো কেন ‘শুধু পুরুষদের ক্লাব’ হয়ে উঠছে

ওয়াকফ সংশোধনী আইন স্থগিত করল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা