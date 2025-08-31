হোম > বিশ্ব > ভারত

প্রসাদে মাদক মিশিয়ে যুবককে যৌন নিপীড়ন, বৃন্দাবনের পুরোহিতের বিরুদ্ধে তদন্ত

কলকাতা প্রতিনিধি  

বৃন্দাবনের আশ্রম। ছবি: সংগৃহীত

বৃন্দাবনের একটি আশ্রমের প্রধান পুরোহিতের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন ও ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ করেছেন মধ্যপ্রদেশের এক যুবক। ওই যুবক অভিযোগ করেছেন, শহরের একটি আশ্রমের প্রধান পুরোহিত তাঁকে যৌন নিপীড়নের শিকার করেছেন এবং সেই ঘটনার ভিডিও ব্যবহার করে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করেছেন। পুলিশ বলছে, অভিযোগকারীর ভাষ্য অনুযায়ী ঘটনা ঘটে ২০২২ সালের ২২ নভেম্বর। তখন তিনি আশ্রমে ছিলেন।

অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রসাদের মধ্যে মাদক মিশিয়ে তাঁকে অচেতন করে প্রধান পুরোহিত যৌন নিপীড়ন করেন। ঘটনার পর, পুরোহিত ভিডিও দেখিয়ে হুমকি দেন এবং প্রতিবাদ করলে মারধর করেন। পরে তিনি নিজের নিরাপত্তার জন্য আশ্রম থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারী আগ্রার ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর তাঁকে মথুরার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশের (এসএসপি) কাছে পাঠানো হয়। এসএসপি মথুরা তদন্তের জন্য সিডার সার্কেলের অফিসার সন্দীপ কুমার সিংকে দায়িত্ব দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগগুলো গুরুতর হলেও ঘটনার তিন বছর পার হওয়ার কারণে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রমাণ সংগ্রহ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি নেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে এমন ঘটনা ন্যায়সংগত নয় এবং সংশ্লিষ্টদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। আশ্রমের ভক্ত এবং সাধারণ মানুষও উদ্বিগ্ন।

পুলিশ আশা করছে, কয়েক দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন এসএসপির কাছে জমা হবে এবং এরপর যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

