সংসদে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল ফিনল্যান্ডের জনপ্রিয় এমপিকে

ফিনল্যান্ডের তরুণ সংসদ সদস্য এমেলি পেলতোনেনকে (৩০) রাজধানী হেলসিঙ্কিতে অবস্থিত সংসদ ভবনে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেছে। হেলসিঙ্কি পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটিকে সন্দেহজনক মনে করা হচ্ছে না। তবে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।
বুধবার যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ফিনল্যান্ডের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এসডিপি) এই এমপির মৃত্যুতে শোক নেমে এসেছে ফিনল্যান্ডের রাজনৈতিক অঙ্গনে। পার্টির সংসদীয় দলের চেয়ারম্যান টিট্টি টুপ্পুরাইনেন বলেছেন, ‘তিনি আমাদের সমাজের অত্যন্ত প্রিয় এক সদস্য ছিলেন। তাঁর অকালপ্রয়াণে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।’
প্রধানমন্ত্রী পেট্টেরি অরপো সংবাদমাধ্যমে এক বিবৃতিতে বলেন, ‘সংসদ ভবন থেকে আমরা সত্যিই এক দুঃসংবাদ পেয়েছি। আমাদের এক সহকর্মীর জীবন সংসদ ভবনের ভেতরেই নিভে গেল। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদ। আমরা তাঁর পরিবার, প্রিয়জন এবং সহকর্মীদের প্রতি শক্তি ও সমবেদনা জানাই।’
এই ঘটনায় পরদিনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সব রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। সংসদে এক মিনিট নীরবতা পালন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।
সংসদের স্পিকার জুসি হাল্লা-আহো এক বিবৃতিতে বলেন, ‘পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে আমি প্রতিনিধি পেলতোনেনের পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। তিনি দলমতের ঊর্ধ্বে একজন সম্মানিত সহকর্মী ছিলেন।’
১৯৯৪ সালে জন্ম নেওয়া পেলতোনেন কৈশোরেই রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ২০১৩ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি স্থানীয় সিটি কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে তিনি ইয়্যারভেনপা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন এবং চার বছর দায়িত্ব পালন করেন।
২০১৯ সালে প্রথমবার সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি জয়লাভ করতে পারেননি। তবে ২০২৩ সালের নির্বাচনে ৫ হাজার ৭৪৭ ভোট পেয়ে তিনি ফিনল্যান্ডের সংসদে প্রবেশ করেন।
সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি সংসদের কাজে সক্রিয় থাকতে পারেননি। গত জুনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় তিনি কিডনি সংক্রান্ত সংক্রমণে ভুগছেন বলে জানান এবং হেলসিঙ্কির মেইলাহতি হাসপাতালে তাঁকে দীর্ঘ সময় অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা নিতে হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও তিনি অসুস্থতার কারণে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ছিলেন এবং পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করছিলেন।
তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ফিনল্যান্ডের রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।