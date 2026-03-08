নরওয়েতে মার্কিন দূতাবাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

নরওয়ের রাজধানী অসলোতে মার্কিন দূতাবাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই বিস্ফোরণে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর এখনো জানা যায়নি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এই তথ্য জানিয়েছে।
খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে নরওয়ের রাজধানী অসলোতে মার্কিন দূতাবাসের ভবনে একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। নরওয়ের পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণে সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তবে এতে কেউ আহত হয়নি।
এই বিস্ফোরণের ঘটনা এমন এক সময় ঘটল, যখন বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কারণ, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যাপক বোমা হামলার অভিযান পরিচালনা করছে। প্রতিক্রিয়ায় ইরানের পাল্টা হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে এমন কয়েকটি উপসাগরীয় দেশের মার্কিন কূটনৈতিক স্থাপনা, যেখানে মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। এর মধ্যে কুয়েত, সৌদি আরব ও আরব আমিরাতের মার্কিন স্থাপনাগুলোও রয়েছে।
অসলো পুলিশের মুখপাত্র মিকায়েল ডেলেমিয়ার দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনআরকে-কে বলেন, ‘আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে একটি বিস্ফোরণ আমেরিকান দূতাবাসে আঘাত হেনেছে।’ তিনি আরও জানান, বিস্ফোরণটি দূতাবাস কম্পাউন্ডের কনস্যুলার অংশের প্রবেশপথে ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় রাত প্রায় ১টার দিকে পশ্চিম অসলোতে দূতাবাস কম্পাউন্ডের কাছে একটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ১৮ বছর বয়সী স্কুলশিক্ষার্থী সেবাস্তিয়ান টোয়েরস্টাড ঘটনার সময় গাড়ি চালিয়ে দূতাবাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘রাস্তার ওপর খুব ঘন ধোঁয়ার স্তর ছিল।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রবেশপথেও কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’
পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীদের খুঁজে বের করতে অভিযান চলছে। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, ঘটনাস্থলের আশপাশে আর কোনো বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। অন্য এক বিবৃতিতে অসলো পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট জানিয়েছে, ‘পুলিশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো আহতের খবর পাওয়া যায়নি।’