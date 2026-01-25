হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

সন্দেহভাজন রুশ ট্যাংকারের ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে আটক করল ফ্রান্স

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরী মার্সেইয়ের উপকূলে নোঙর করতে বাধ্য করা হয় জাহাজটিকে। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়ার ওপর আরোপিত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে তেল পরিবহনের সঙ্গে জড়িত তথাকথিত ‘শ্যাডো ফ্লিট’-এর একটি জাহাজের ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে আটক করেছে ফ্রান্স। ফরাসি নৌবাহিনীর হাতে আটক হওয়া ওই তেল ট্যাংকারটির নাম ‘গ্রিঞ্চ’। ভূমধ্যসাগরে জাহাজটি আটকের পর ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরী মার্সেইয়ের উপকূলে নোঙর করতে বাধ্য করা হয়।

মার্সেইয়ের প্রসিকিউটর দপ্তর রোববার (২৫ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে জানায়, জাহাজটি ভুয়া পতাকার অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল কি না—তা খতিয়ে দেখতে প্রাথমিক তদন্তের অংশ হিসেবে ৫৮ বছর বয়সী ওই ক্যাপ্টেনকে আটক করা হয়েছে। আটক ক্যাপ্টেন একজন ভারতীয় নাগরিক। তবে বিবৃতিতে সরাসরি রাশিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ফরাসি কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, গ্রিঞ্চ নামের তেল ট্যাংকারটি চলতি মাসের শুরুর দিকে রাশিয়ার মুরমানস্ক বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে। জাহাজটি তখন কোমোরোসের পতাকা বহন করছিল। তদন্তকারীরা বর্তমানে ওই পতাকার বৈধতা এবং জাহাজটির নেভিগেশন ও অন্যান্য নথিপত্র যাচাই করছেন।

ক্যাপ্টেন ছাড়াও জাহাজটির অন্য সব নাবিক ভারতীয় নাগরিক। তাঁরা এখনো জাহাজেই অবস্থান করছেন। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের জাহাজ ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯টি নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। তবে গোপনে এসব নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে মস্কো এখনো বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করে যাচ্ছে। ভারত ও চীনের মতো দেশগুলো তুলনামূলক কম দামে সেই তেল কিনছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তেল পরিবহনের বড় একটি অংশ সম্পন্ন হচ্ছে তথাকথিত ‘শ্যাডো ফ্লিট’-এর মাধ্যমে। এসব জাহাজ পশ্চিমা সামুদ্রিক বিমা, নিবন্ধন ও নজরদারি ব্যবস্থার বাইরে থেকে পরিচালিত হয়।

এর আগে গত অক্টোবরেও ফ্রান্স তার পশ্চিম উপকূলে ‘বোরাকাই’ নামে আরেকটি নিষেধাজ্ঞাভুক্ত তেল ট্যাংকার আটক করেছিল। কয়েক দিন পর তদন্ত শেষে জাহাজটি ছেড়ে দেওয়া হয়।

ফরাসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রিঞ্চ–সংক্রান্ত তদন্ত এখনো চলমান রয়েছে এবং প্রয়োজন হলে আরও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

সম্পর্কিত

আমাদের শিশুদের মস্তিষ্ক বিক্রির জন্য নয়—সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধের ঘোষণা মাখোঁর

বিদায়, স্যার মার্ক টালি—যাঁর কণ্ঠে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জেনেছিল বিশ্ব

সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ মার্কিন মধ্যস্থতার প্রথম রাশিয়া–ইউক্রেন সরাসরি আলোচনা

আফগানিস্তানে সম্মুখযুদ্ধে ছিল না ন্যাটো সেনারা—ট্রাম্পের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা স্টারমারের

যুক্তরাজ্যের হুমকিই সার, ইংলিশ চ্যানেলে কয়েক ডজন নিষিদ্ধ রুশ তেলের জাহাজ

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের মূল ইস্যু ‘ভূখণ্ড’, ‘বিভক্ত-দুর্বল’ ইউরোপকে দুষলেন জেলেনস্কি

প্রথমবার বৈঠকে বসতে যাচ্ছে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন

রুশ তেলবাহী জাহাজ আটক করল ফ্রান্স, নাবিকেরা সবাই ভারতীয়

যুদ্ধ থামাতেই হবে—জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর পুতিনকে ট্রাম্পের ‘বার্তা’

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো—বোর্ড অব পিস সনদে স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা