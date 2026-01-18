হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

ট্রাম্পের শুল্কের উপযুক্ত জবাব দেবে ইউরোপ: আয়ারল্যান্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাইকেল মার্টিন। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

গ্রিনল্যান্ড দখলে বাধা দেওয়ায় ইউরোপের আটটি দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাইকেল মার্টিন আজ রোববার দেশটির জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম আরটিইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন।

মাইকেল মার্টিন বলেছেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়ন অবশ্যই এর পাল্টা জবাব দেবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রাখবেন না। আর সেটি হলে বৈশ্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নেবে।’

এর আগে গতকাল শনিবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেন, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে সমঝোতায় না এলে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ডেনমার্ক, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ আটটি দেশের পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে; জুনে যা বেড়ে ২৫ শতাংশ হতে পারে।

আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটছে। তবে এই মুহূর্তে ইউরোপের অ্যান্টি কোয়ার্সন ইনস্ট্রুমেন্ট বা জবরদস্তি বিরোধী আইন ব্যবহারের কথা বলাটা কিছুটা অপরিণত বা সময়ের আগে হয়ে যাবে। তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে অবশ্যই এটি আলোচনার টেবিলে আসবে।

মাইকেল মার্টিন মনে করেন, এই সংকট নিরসনে সংলাপের কোনো বিকল্প নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বর্তমানে দুটি পথে এগোচ্ছে। প্রথম, ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বাণিজ্য যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, যদি যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক কার্যকর করে, তবে ইউরোপও আমদানি করা মার্কিন পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক বসানোর একটি তালিকা তৈরি রাখছে।

অর্থনীতিবিদেরা সতর্ক করেছেন, আটলান্টিকের দুই পাড়ে এই শুল্ক যুদ্ধ শুরু হলে তা কেবল ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের নয়, বরং পুরো বিশ্ব অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে, গাড়িশিল্প, প্রযুক্তি পণ্য ও বিলাস দ্রব্যের দাম হু হু করে বেড়ে যেতে পারে।

