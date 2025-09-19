আকাশসীমা লঙ্ঘন করে এস্তোনিয়ায় রুশ যুদ্ধবিমান, ইউরোপে উত্তেজনা

ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্র এস্তোনিয়ার আকাশসীমায় ১২ মিনিটের জন্য তিনটি রুশ সামরিক জেট বিমান ঢুকে পড়েছিল বলে জানা গেছে। এস্তোনিয়া সরকার এ ঘটনাকে ‘নজিরবিহীনভাবে ও বেপরোয়া’ অনুপ্রবেশ বলে আখ্যা দিয়েছে। ন্যাটোর পূর্ব সীমান্তে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে এ ঘটনা ঘটল।
ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল, যখন মাত্র এক সপ্তাহ আগে, ৯ থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের রাতে ২০টিরও বেশি রুশ ড্রোন পোল্যান্ডের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। সে সময় ন্যাটোর জেট বিমানগুলো সেগুলোর কিছুকে গুলি করে ভূপাতিত করে। পশ্চিমা কর্মকর্তারা বলছেন, রাশিয়া ন্যাটোর প্রস্তুতি ও সংকল্প পরীক্ষা করছে। এ ছাড়া তিন দিন আগেই রাশিয়া ও বেলারুশের যৌথ সামরিক মহড়া ‘জাপাড-২০২৫’ শেষ হয়েছে।
এস্তোনিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার তিনটি রুশ মিগ-৩১ যুদ্ধবিমান কোনো অনুমতি ছাড়াই তাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করে এবং মোট ১২ মিনিট সেখানে ছিল।
এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারগুস সাহকনা বলেন, ‘রাশিয়া এ বছর ইতিমধ্যে চারবার এস্তোনিয়ার আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে, যা অগ্রহণযোগ্য। তবে আজকের লঙ্ঘন, যেখানে তিনটি যুদ্ধবিমান আমাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করেছে, তা নজিরবিহীনভাবে ও বেপরোয়া।’ তিনি আরও বলেন, ‘সীমান্তে রাশিয়ার এমন ক্রমবর্ধমান পরীক্ষা ও আগ্রাসনের জবাব দিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ দ্রুত বাড়াতে হবে।’
এ বিষয়ে জানতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তারা কোনো সাড়া দেয়নি। তবে তাদের যুদ্ধবিমানগুলো সাধারণত মূল ভূখণ্ডের রাশিয়া ও তাদের কালিনিনগ্রাদ ছিটমহলের মধ্যে বাল্টিক সাগরের ওপর দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে।
ন্যাটোর একজন মুখপাত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘আজ সকালে রুশ জেটগুলো এস্তোনিয়ার আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। ন্যাটো তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং রুশ বিমানগুলোকে প্রতিহত করেছে। এটি রাশিয়ার বেপরোয়া আচরণের আরও একটি উদাহরণ।’ হোয়াইট হাউস ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধে কোনো সাড়া দেয়নি।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান কায়া কাল্লাস তাঁর একজন মুখপাত্রের মাধ্যমে পাঠানো বার্তায় বলেন—এটি কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। এস্তোনিয়া জানিয়েছে, তারা এ ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে দেশে থাকা শীর্ষ রুশ কূটনীতিককে ডেকে পাঠিয়েছে।
ইউরোপীয় একটি সূত্র জানিয়েছে, এস্তোনিয়া ন্যাটো চুক্তির অনুচ্ছেদ ৪-এর অধীনে আলোচনা শুরু করার অনুরোধ বিবেচনা করছে। রুশ জেটগুলো ইতালীয় এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে তাদের আকাশসীমা থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগে প্রায় ৫ নটিক্যাল মাইল (৯ কিলোমিটার) ন্যাটোর আকাশসীমার ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।
অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী, উত্তর আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের সদস্যরা যখনই তাদের ভূখণ্ড, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে, তখন তারা একসঙ্গে পরামর্শ করবে।
এস্তোনিয়ার প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে রাজধানী তাল্লিন থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার (১২৪ মাইল) দূরে ভেইন্ডলু দ্বীপের কাছে আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনাটি ঘটে। যুদ্ধবিমানগুলোর কোনো ফ্লাইট প্ল্যান ছিল না, তাদের ট্রান্সপন্ডারগুলো বন্ধ ছিল এবং তারা আকাশ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গেও যোগাযোগ করেনি। ভেইন্ডলু দ্বীপের ওপর দিয়ে রুশ বিমানের অনুপ্রবেশ প্রায়ই ঘটে থাকে, তবে সাধারণত তা এবারের ঘটনার মতো এত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, এটাকে কোনোভাবেই ইচ্ছাকৃত বলা যাবে না। এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না যে এতগুলো রুশ বিমান এত দীর্ঘ সময় ধরে এস্তোনিয়ার আকাশসীমার ভেতরে আছে অথচ তারা তা জানে না।
নরওয়েজিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের রুশ নিরাপত্তানীতির অধ্যাপক ইয়াকুব এম গোজিমির্স্কি রয়টার্সকে বলেন, ঘটনাটি একটি পরীক্ষা হতে পারে, আবার এটি নিছক কাকতালীয়ও হতে পারে।