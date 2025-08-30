বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ১০৪ জনকে মালয়েশিয়ায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ১০৪ জন নাগরিককে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করতে দেয়নি দেশটির ইমিগ্রেশন ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (একেপিএস)। মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বারনামা জানিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ১৯৫৯/৬৩ সালের অভিবাসন আইনে নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে না পারার অভিযোগ আনা হয়েছে।
আজ এক বিবৃতিতে একেপিএস জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (কেএলআইএ) টার্মিনাল ১ ও ২ দিয়ে মোট ৫৪ হাজার ৯৪৭ জন বিদেশি নাগরিক আসেন। তাঁদের পরীক্ষা ও স্ক্রিনিং করার পর ১০৪ জনকে শনাক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মোট ৩৬২টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের আগমন ও ৩৬১টি ফ্লাইটের বহির্গমনের তথ্য রেকর্ড করা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রবেশে বাধা পাওয়া বিদেশিদের মধ্যে বেশির ভাগই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিক। তাঁরা মালয়েশিয়ায় আসার সুস্পষ্ট কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।
এ ছাড়া আরও যেসব কারণে তাঁদের প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে—বৈধ থাকার ব্যবস্থা বা হোটেল বুকিং দেখাতে না পারা। ফেরত যাওয়ার টিকিট না থাকা। প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য দেওয়া কারণগুলো সন্দেহজনক মনে হওয়া।
বিবৃতিতে একেপিএস আরও জানিয়েছে, দেশের প্রবেশপথগুলোর নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে তারা কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবে। একই সঙ্গে শুধু যেসব বিদেশি নাগরিক প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করবেন, তাঁদেরই মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে।