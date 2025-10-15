হোম > বিশ্ব > আফ্রিকা

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা চালিয়ে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে গাজায় যুদ্ধবিরতি হলেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার মামলা চালিয়ে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা। গতকাল মঙ্গলবার কেপটাউনে পার্লামেন্টে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা এ সিদ্ধান্ত জানান।

তিনি বলেন, ‘আমরা গাজা শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানাই। তবে এটি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে চলমান মামলায় কোনো প্রভাব ফেলবে না। মামলার কাজ এগুচ্ছে। এখন ইসরায়েলকে আদালতে আমাদের দাখিল করা আবেদনগুলোর জবাব দিতে হবে। তারা আগামী বছরের জানুয়ারির মধ্যে তা দিতে বাধ্য।’

আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যার অভিযোগে মামলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। এর দুই মাস আগে ৭ অক্টোবর গাজায় আগ্রাসন চালায় ইসরায়েল।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ২০২৪ সালের অক্টোবরে ৫০০ পৃষ্ঠার বিশদ নথি জমা দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইসরায়েলকে ২০২৬ সালের ১২ জানুয়ারির মধ্যে এর জবাব দিতে বলা হয়। মৌখিক শুনানি শুরু হওয়ার কথা ২০২৭ সালে। চূড়ান্ত রায় আসতে পারে ২০২৭ সালের শেষের দিকে বা ২০২৮ সালের শুরুর দিকে।

আইসিজে এ পর্যন্ত তিন দফা অন্তর্বর্তী আদেশ দিয়েছে, যাতে ইসরায়েলকে গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে এবং গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দিতে বলা হয়। ইসরায়েল অবশ্য এসব আদেশের কোনোটিই মানেনি।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

