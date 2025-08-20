নাইজেরিয়ায় নামাজরত মুসল্লিদের ওপর হামলা, নিহত ২৭

নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য কাঠসিনায় মসজিদে বন্দুকধারীর হামলায় ২৭ জন নিহত হয়েছে। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোরে এ ঘটনা ঘটেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মালুমফাশি এলাকার উঙ্গুয়ান মানতাউর একটি মসজিদে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে হামলাকারীরা। তখন ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে বহু মুসল্লি অবস্থান করছিলেন। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ভোর চারটার দিকে ফজরের নামাজ আদায় করছিলেন মুসল্লিরা। সেই সময় বন্দুকধারীরা মসজিদে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালায়। নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে এ ধরনের হামলা নতুন নয়। জমি ও পানি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রায়ই এ ধরনের সহিংসতা দেখা যায় সেখানে।
তাৎক্ষণিকভাবে এ হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনো গোষ্ঠী।
কাঠসিনা অঙ্গরাজ্যের কমিশনার নাসির মু’আযু এক বিবৃতিতে জানান, মঙ্গলবারের এই রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর উঙ্গুয়ান মানতাউ এলাকায় সেনা ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে নতুন করে হামলা না হয়।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ধরনের হামলা আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। চলতি বছরের জুনে উত্তর-মধ্য নাইজেরিয়ার বেনু অঙ্গরাজ্যে হামলায় একশ’র বেশি মানুষ নিহত হয়। ওই ঘটনার পর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নাইজেরিয়া সরকারকে প্রতিদিনকার এই রক্তপাত বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানায়।
মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, উত্তর নাইজেরিয়ায় অব্যাহত সহিংসতায় গত কয়েক বছরে প্রাণহানি আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে দেশটির নিরাপত্তা সংকট আরও গভীর হতে পারে বলে সতর্ক করছেন বিশ্লেষকেরা।