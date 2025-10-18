স্তন ক্যানসার সচেতনতায় হিমলুং অভিযানে যাচ্ছেন নিম্মি

হিমালয়ের ‘হিমলুং’ পর্বত শিখরে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন দেশের নারী পর্বতারোহী নুরুননাহার নিম্মি। ৩০ দিনের এই অভিযানে শনিবার (আজ) নেপালের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বেন তিনি।
শুক্রবার (গতকাল) রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সংবাদ সম্মেলন করে অভিযাত্রী নুরুননাহার নিম্মির হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। এ সময় অভিযানের বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি।
৭ হাজার ১২৬ মিটার উচ্চতার ‘হিমলুং হিমাল’ পর্বত শিখর তিব্বত সীমান্তবর্তী নেপালের মানাসলু অঞ্চলে অবস্থিত। ‘হিমলুং হিমাল’ পর্বত শিখর অভিযানটি পরিচালনা করছে বাংলা মাউন্টেইনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাব এবং স্পনসর করছে পূবালী ব্যাংক পিএলসি।
হিমলুং শিখরে এটি ক্লাবের দ্বিতীয় অভিযান উল্লেখ করে অভিযানটি নিয়ে মুহিত বলেন, ক্লাবের পক্ষ থেকে এর আগেও পর্বতটিতে অভিযান হয়েছে। সেবার সফল হয়েছি। নিম্মি খুবই এনার্জেটিক, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পর্বতারোহী। তাঁকে নিয়ে খুব আশাবাদী আমরা। সবকিছু অনুকূলে থাকলে তিনি দেশের পতাকার গৌরব ধরে রাখবেন।
নুরুননাহার নিম্মি পেশায় ব্যাংক কর্মকর্তা। পূবালী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার পদে কর্মরত আছেন। অবসর পেলেই পর্বত অভিযানে অংশ নেন। নিম্মি ভারতে মৌলিক পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ শেষ করে ৬ হাজার মিটারের একটি পর্বতে অভিযান করেছেন।
এই প্রথম ৭ হাজার মিটার উচ্চতার কোনো পর্বত শিখরে যাচ্ছেন তিনি।
নিম্মি বললেন, ‘এটা আমার চ্যালেঞ্জিং। প্রথমবারের মতো ৭ হাজার মিটারের পর্বতে যাচ্ছি। দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছি। আশা করি দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনতে পারব।’
অক্টোবরজুড়ে বিশ্বব্যাপী স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস হিসেবে পালিত হয়। ‘রাইজ ফর হার’ স্লোগানে নিম্মিও স্তন ক্যানসার প্রতিরোধের বার্তা নিয়ে হিমলুং অভিযানে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, রাইজ ফর হার স্লোগানটি মূলত ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করা প্রত্যেক নারীকে উৎসর্গ করতে চাই। ভয়াবহ দুঃস্মৃতি বহন করা প্রত্যেক নারীকে শক্তির বার্তা দিতে আমি এই পর্বত শিখরে যাচ্ছি। হিমলুংয়ের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছে স্তন ক্যানসার নিয়ে একটি বার্তা দিতে চাই।
এর আগে ২০২৪ সালের অক্টোবরে ৬ হাজার ১৬১ মিটারের আইল্যান্ড পিক চূড়ায় পা রাখেন নিম্মি।