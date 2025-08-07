হোম > পরিবেশ

ঢাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, কমতে পারে গরম

অনলাইন ডেস্ক

ফাইল ছবি

ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯০ শতাংশ।

এদিকে গতকাল বুধবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় ১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

সম্পর্কিত

ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, বাড়তে পারে গরম

বৃষ্টির পর ঢাকার বাতাসে অনেকটা উন্নতি

বাতাসে বেড়েছে দূষণ, বিশ্বের ষষ্ঠ দূষিত শহর ঢাকা

মেঘলা ঢাকার আকাশ, মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে আলেমদের সহায়তা চাইলেন উপদেষ্টা রিজওয়ানা

আজ প্রায় ৩ ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা

দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় প্রথম ৫০-এ নেই ঢাকা

ঢাকায় আজও বৃষ্টি হতে পারে

ঢাকার বায়ুমানে আজ সামান্য উন্নতি

৩ বিভাগে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, গরম কেমন থাকবে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা