পরিবেশ বিষয়ক আলোকচিত্রে পুরস্কৃত আজকের পত্রিকার মেহেদি হাসান

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ শুক্রবার থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবে শুরু হয়েছে বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা ‘Echoes of the Earth: Photography for the Planet’। ‘ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) ’ এবং ‘বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশন (বিপিজেএ) ’-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পরিবেশ বিপর্যয়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস. মুরশিদ।
আয়োজনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ‘ধরা’-এর সদস্য সচিব শরীফ জামিল বলেন, ‘একজন ফটো সাংবাদিকের তোলা একটি মাত্র ছবি একজন পরিবেশকর্মীর সারাদিনের বক্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হতে পারে।’ তিনি ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর করুণ দশা এবং বায়ুদূষণের ভয়াবহতা খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন।
‘বায়ু, পানি ও মাটি দূষণ’ এবং ‘জ্বালানি ও পরিবেশ’—এই দুটি বিভাগে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় প্রায় ১ হাজার ৫০০টি ছবি জমা পড়েছিল। বিচারকদের রায়ে নির্বাচিত সেরা ৩৫টি ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী সাজানো হয়েছে। বিজয়ীরা হলেন:
জ্বালানি বিভাগ: প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান (বিডি নিউজ ২৪), দ্বিতীয় হাবিবুর রহমান (ডেইলি স্টার) এবং তৃতীয় মিনহাজ উদ্দিন (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড)।
পরিবেশ বিভাগ: প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন মামুনুর রশীদ (দৈনিক সমকাল), দ্বিতীয় মেহেদী হাসান (আজকের পত্রিকা) এবং তৃতীয় শেখ নাসির (ডেইলি স্টার)।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিইআরসি-র চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ, টেম্পল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ, তারা ক্লাইমেট ফাউন্ডেশনের ড. শওকত আরা বেগম এবং বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল তালুকদার।
দুই দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত থাকবে।