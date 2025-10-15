আইয়ুব বাচ্চু ও সালমান শাহকে নিয়ে নোবেলের স্মৃতিচারণা

১৮ অক্টোবর ব্যান্ড তারকা আইয়ুব বাচ্চুর সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী। অন্যদিকে ২০ অক্টোবর সালমান শাহ হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করবেন আদালত। এই দুই তারকার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল মডেল আদিল হোসেন নোবেলের। আইয়ুব বাচ্চু ও সালমান শাহকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন তিনি।
বাচ্চু ভাইয়ের মৃত্যুর খবরে নিজেকে আটকে রাখতে পারিনি
আজাদ বল পয়েন্টের বিজ্ঞাপন দিয়ে পরিচিতি পান নোবেল। এই বিজ্ঞাপনের ‘লোনলি ডে, লোনলি নাইট’ শিরোনামের জিঙ্গেলটি গেয়েছেন আইয়ুব বাচ্চু। এরপর নোবেলের করা অনেক বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেলে পাওয়া গেছে আইয়ুব বাচ্চুর কণ্ঠ। কাজের বাইরেও তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল দারুণ। আইয়ুব বাচ্চুর মৃত্যুতে তাই ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন নোবেল। সেই কথা জানিয়ে নোবেল বলেন, ‘সেদিন আমি একা বাসায় ছিলাম, তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে নিজেকে আটকে রাখতে পারি নাই। হাউমাউ করে কান্না করেছি।’
আইয়ুব বাচ্চুর কথা স্মরণ করে নোবেল বলেন, ‘ওনাকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনতাম। বাচ্চু ভাই তখন চট্টগ্রামে একটা ব্যান্ডে বাজাতেন। ভার্সাটাইল একজন মিউজিশিয়ান ছিলেন। আমি যখন ঢাকায় প্রথম আসি, তখন আমাদের বাসা ছিল মগবাজার। বাসা থেকে বের হলেই বাউন্ডারি দেওয়া বড় একটা গেট। একদিন দেখি, ওই গেটের ভেতর থেকে উনি বের হচ্ছেন। আমি ছুটে যাই তাঁর কাছে। জানতে পারলাম, উনি সেই বাসাতেই থাকেন। এর পর আমাদের সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়। আমার কাজের ক্ষেত্রেও তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল অনেক। আমার বেশির ভাগ জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেল তাঁর করা। কখনো কোনো বিজ্ঞাপনের গান পছন্দ না হলে আমাকে বলতেন, তোর এই বিজ্ঞাপনের কাজ কে করেছে। আমাকে বললেই তো আমি করে দিতাম। প্রায়ই ওনার এবি কিচেনে যেতাম। কত স্মৃতি সেখানে আমাদের।’
সিনেমা দেখার পর ইমনকে ভালো লাগার কথা জানিয়েছিলাম
‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ সিনেমা দিয়ে অভিষেকেই মাত করে দিয়েছিলেন সালমান শাহ। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি সালমানকে। প্রথমে এই সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব গিয়েছিল নোবেলের কাছে। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তবে এ নিয়ে আফসোস নেই তাঁর। নোবেল বলেন, ‘আফসোসের উল্টোটা লেগেছে আমার কাছে। সিনেমাটি দেখার পর মনে হয়েছে, মাই গড, বেঁচে গেছি, আমি করি নাই। আমারটা কোনো দিন এত সুন্দর হতো না। ইমনের (সালমান শাহ) লুক, অভিনয়—সব মিলিয়ে পুরো সিনেমাটি খুবই সুন্দর লেগেছে। আমি করলে এটা নষ্ট হয়ে যেত—আমার কাছে এটা মনে হয়েছে। সিনেমা দেখার পর ইমনকে আমার ভালো লাগার কথা জানিয়েছিলাম।’
শুধু সিনেমা নয়, বিজ্ঞাপনেও তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সালমান শাহর নাম। এইআরসি চায়ের বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে নোবেলের যাত্রা শুরু। তারও আগে কোমল পানীয় স্প্রাইটের একটি বিজ্ঞাপন করেছিলেন নোবেল, আর সালমান করেছিলেন ফান্টার বিজ্ঞাপন। সালমানের করা বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হলেও, নোবেলের করা বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হয়নি। এ নিয়েও আফসোস নেই নোবেলের। তিনি বলেন, ‘আমি, ইমন ও ইমরান তিনজন তিনটি বিজ্ঞাপন করেছিলাম। শুটিং শেষে ইমরান ও ইমনের কাজ দেখে দারুণ লেগেছিল। আমাকে যখন ডাকা হলো, তখন খুব ক্লান্ত ছিলাম। রেকর্ডিংয়ের সময়ই কাজটি দেখে খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, আমাকে দিয়ে আর মডেলিং হবে না। তাই খুব খুশি হয়েছিলাম যখন আমাকে জানানো হলো, আমার বিজ্ঞাপনটি অ্যাপ্রুভ হয়নি।’