রমজান মাসজুড়ে সাফা কবিরের রান্নার অনুষ্ঠান

খাবারের প্রতি আলাদা টান রয়েছে অভিনেত্রী সাফা কবিরের। তিনি যেমন ভোজনরসিক, তেমনি রান্না করতেও ভীষণ পছন্দ করেন। ২০২৩ সালে রমজান মাসজুড়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে স্বাস্থ্যকর খাবারের রেসিপি দেখিয়েছিলেন। এবার রমজান উপলক্ষেও নতুন রান্নার অনুষ্ঠান নিয়ে আসছেন ছোট পর্দার এই অভিনেত্রী। তবে ইউটিউবে নয়, এবার সাফার রান্নার অনুষ্ঠান দেখা যাবে টিভি পর্দায়।
চ্যানেল আইয়ে আজ বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট থেকে চাঁদরাত পর্যন্ত প্রতিদিন প্রচারিত হবে সাফা কবিরের উপস্থাপনায় রান্নাবিষয়ক অনুষ্ঠান ‘ভালোবাসার সেই স্বাদ’।
ভালোবাসার সেই স্বাদ অনুষ্ঠানে শোবিজ তারকারা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে হাজির হবেন। রান্না করে দেখাবেন নিজেদের পছন্দের খাবারের বিভিন্ন পদ। এরই মধ্যে বিভিন্ন পর্বে সাফা কবিরের নিমন্ত্রণে অংশ নিয়েছেন নির্মাতা গিয়াস উদ্দিন সেলিম, অভিনয়শিল্পী নুসরাত ফারিয়া, শরিফুল রাজ, তমা মির্জা, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী, তৌসিফ মাহবুব, সাদ সালমী নাওভী, সারিকা সাবাহসহ অনেকে। একটি পর্বে অতিথি হয়ে আসবেন সাফা কবিরের মা-বাবা।
রান্নাবিষয়ক এই অনুষ্ঠান নিয়ে সাফা কবির বলেন, ‘আমি যেমন খেতে ভালোবাসি, রান্না করতেও ভালোবাসি। সাধারণত প্রতি রোজায় কিছু ইফতারি আইটেমের রেসিপি তৈরি করে ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করি। এবার প্রথমবারের মতো আমাকে কুকিং শোতে উপস্থাপক হিসেবে দেখা যাবে। এটা আমার ক্যারিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। অনেক অসাধারণ মানুষের সঙ্গে সময় কেটেছে। রমজানের প্রথম দিন থেকে চাঁদরাত পর্যন্ত আমি দর্শকদের সঙ্গে থাকব। আশা করছি তাঁরা অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন।’
সাফা কবির আরও বলেন, ‘আমার এই শোতে অতিথিরা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আসবেন, আমার সঙ্গে রান্না করবেন। এই অনুষ্ঠানে সবচেয়ে স্মরণীয় বিষয় ছিল, যখন আমার আব্বু-আম্মু এসেছিলেন। তখন আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত ছিলাম। অনুষ্ঠানটি প্রচারের অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে আজ থেকে দেখা হচ্ছে সবার সঙ্গে।’