ব্যঙ্গনাট্য ‘তার্ত্যুফ’ মঞ্চে আনছে থিয়েটারিয়ান

২০২০ সালে একদল থিয়েটারকর্মীর উদ্যোগে নাট্যদল থিয়েটারিয়ানের যাত্রা শুরু হয়। বছর দুয়েক পর মঞ্চে আসে এ দলের প্রথম প্রযোজনা ‘ডেথ অব আ সেলসম্যান’। প্রশংসিত হয় তাদের প্রথম প্রযোজনা। এবার দ্বিতীয় প্রযোজনা নিয়ে আসছে থিয়েটারিয়ান। তাদের নতুন নাটকের নাম ‘তার্ত্যুফ’।
৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে নাটকটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন ৯ জানুয়ারি শুক্রবার একই স্থানে বিকেল ৫টা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় তার্ত্যুফ নাটকের আরও দুটি প্রদর্শনী হবে।
ভণ্ডামি, প্রতারণা ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সাহসী ও বুদ্ধিদীপ্ত নাট্য উপস্থাপনা ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের রচিত ব্যঙ্গাত্মক কমেডি নাটক তার্ত্যুফ। নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়, অর্গোঁ নামের এক বিত্তশালী ব্যক্তি তার্ত্যুফ নামের এক ভণ্ড সাধুকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। তার্ত্যুফ কৌশলে অর্গোঁর বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং ধীরে ধীরে তার সম্পত্তি ও পরিবারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তবে শেষ পর্যন্ত তার্ত্যুফের আসল রূপ সবার সামনে উন্মোচিত হয়।
মলিয়ের রচিত নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। মঞ্চ, আলোক পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় আছেন রবীন্দ্র সৃজন কলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক ধীমান চন্দ্র বর্মণ। নির্দেশক জানিয়েছেন, নাট্যপ্রেমীদের জন্য ব্যঙ্গ ও চিন্তাশীল উপস্থাপনার এক উল্লেখযোগ্য আয়োজন হতে যাচ্ছে এই প্রযোজনাটি।
তার্ত্যুফ নাটকের সহকারী নির্দেশনা ও সংগীত পরিকল্পনায় আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী জাদিদ ইমতিয়াজ আহমেদ (সিয়াম)। পোশাক পরিকল্পনা করেছেন পলি চৌধুরী। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমিরুল মামুন, আব্দুল হাই, পলি চৌধুরী, সুমাইয়া বিনতে জামান, ফাহমিদা শাম্মী, সৌরভ দেবনাথ, হাসিবুল ইসলাম, সাবিহা হোসাইন আফরীন, শ্রীকান্ত মণ্ডল, রাহুল মণ্ডল, নাসিফ আহমেদ নিপম ও মাহমুদুর রহমান বিজয়।