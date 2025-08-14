শনিবার শিল্পকলায় দেখা যাবে প্রাচ্যনাটের ‘আগুনযাত্রা’

হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

২০২২ সালে মঞ্চে এসেছিল মঞ্চনাটকের দল প্রাচ্যনাটের ৪১তম প্রযোজনা ‘আগুনযাত্রা’। আগামী শনিবার রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল হলে সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে নাটকটি। ভারতের নাট্যকার মহেল দাত্তানির লেখা ‘সেভেন স্টেপস অ্যারাউন্ড দ্য ফায়ার’ থেকে ‘আগুনযাত্রা’ অনুবাদ করেছেন শহীদুল মামুন আর রূপান্তর ও নির্দেশনা দিয়েছেন আজাদ আবুল কালাম। 

আগুনযাত্রার গল্প গড়ে উঠেছে উমা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। উমার গবেষণার বিষয় হিজড়া বা রূপান্তরকামী মানুষ। এ গবেষণার সূত্র ধরে কমলা হিজড়ার হত্যাকাণ্ডের সূত্র খুঁজে পায় উমা। কমলাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তার এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আনারকলি নামের আরেক হিজড়া হাজতবাস করছে। গবেষণা করতে গিয়ে উমা জড়িয়ে পড়ে এ সম্প্রদায়ের মানুষের মায়া আর দায়িত্বের বন্ধনে। অনেক অজানা সত্য সে আবিষ্কার করে, সেই সঙ্গে কমলা হত্যাকাণ্ডের রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হয়।

আগুনযাত্রা নাটকে অভিনয় করেছেন শা‌হেদ আলী, ফরহাদ হামিদ, সানজিদা প্রীতি, শার‌মিন আক্তার শর্মী, প্রদ্যুৎ কুমার ঘোষ, মো. আব্দুর র‌হিম খান, র‌কি খান, তান‌জি কুন, ডায়ানা ম্যার‌লিন, ফয়সাল সাদী, আহমেদ সাকি প্রমুখ। সংগীত পরিকল্পনায় রাহুল আনন্দ।

