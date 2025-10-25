ভারতীয় টিভি সিরিয়ালে কেন অভিনয় করলেন বিল গেটস

২০০০ সাল জুলাই থেকে টানা সাড়ে ৮ বছর ধরে টিভি চ্যানেল স্টার প্লাসে চলেছিল জনপ্রিয় ভারতীয় সিরিয়াল ‘কিউকি সাঁস ভি কাভি বহু থি’। দেশ-বিদেশে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এই সিরিয়ালটি। এক নববধূর শাশুড়ির সঙ্গে জটিল সম্পর্ক এবং সবকিছু দায়িত্বের সঙ্গে সামলে নেওয়ার এই গল্প সবার মন ছুঁয়ে গিয়েছিল। দর্শকেরা নিজেদের দৈনন্দিন রুটিনই পাল্টে ফেলেছিলেন যাতে কোনো পর্ব মিস না হয়। এই সিরিয়ালে নববধূ তুলসীর চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী এবং ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।
চলতি বছরের জুলাই মাসে ২৫ বছর আগের এই সিরিয়াল আবারও ফিরে এসেছে পর্দায়। ভিরানি পরিবারের বৌ তুলসী এখন মধ্যবয়সী। সন্তানেরা বড় হয়েছে। এখন তিনি শাশুড়ি হতে চলেছেন।
জনপ্রিয় এই সিরিয়ালের দ্বিতীয় ভার্সন যতটা না মনোযোগ কেড়েছে তার চেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে এই সিরিয়ালে বিল গেটসের উপস্থিতি। গত বৃহস্পতিবার রাতে ধারাবাহিকটির একটি পর্বের একটি অংশে দেখা গেছে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা ও সমাজসেবক বিল গেটসকে। দেখা যায়, এই সিরিয়ালের মূল চরিত্র তুলসী অর্থাৎ স্মৃতি ইরানির সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলছেন তিনি।
মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলেন বিল গেটস। উল্লেখ্য, বহু বছর ধরে গেটস ফাউন্ডেশন ভারতের জনবহুল দুই রাজ্য উত্তর প্রদেশ ও বিহারে সরকারের সঙ্গে মিলিতভাবে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু কমানোর উদ্যোগে কাজ করছে।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে ভারতের ওই রাজ্যগুলোতে মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্যের সূচকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তবে গভীরভাবে প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এখনো বহু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।
এমন পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সচেতনতা তৈরির বার্তা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে সমাজের ধারা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং মানুষ আরও বেশি করে বুঝতে পারে মেয়েশিশু ও মায়েদের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। আর এই লক্ষ্য পূরণের জন্য, ‘কিউকি সাঁস ভি কাভি বহু থি’ সিরিয়ালের চেয়ে বিল গেটসের জন্য উপযুক্ত কোনো প্ল্যাটফর্ম সম্ভবত আর হতে পারত না।
নতুন সিরিয়ালটি নিয়ে কলামনিস্ট ও দ্য প্রিন্ট অনলাইন সংবাদমাধ্যমের রিডার্স এডিটর শৈলজা বাজপাই বলেন, ২৫ বছর আগের মতো তুলসী এখনো লড়ছেন। ঈর্ষান্বিত ও ভুলপথে চলা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর লড়াই এখনো শেষ হয়নি। আগের মতোই গল্পে রয়ে গেছে প্রচুর নাটকীয়তা, এমনকি মেলোড্রামাও।
তিনি আরও বলেন, ‘যদি আপনি গ্যাজেট, মোবাইল ফোন আর ল্যাপটপগুলো সরিয়ে দেন, অর্থাৎ বাহ্যিক সাজসজ্জা বাদ দেন তাহলে মূলত গল্পটা একই রয়ে গেছে। কেবল এটাকে নতুন সময়ের সঙ্গে মানিয়ে আপডেট করা হয়েছে।’
শৈলজা বাজপাই যোগ করেন, তবে এখনকার ধারাবাহিকের একটি বড় পরিবর্তন হলো সামাজিক বার্তা (social messaging) অনেক বেশি বেড়েছে।
তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, এটা স্মৃতি ইরানির বর্তমান পরিচয়ের সঙ্গেও মানানসই। তিনি একসময় নারী ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাই এখন ধারাবাহিকটি বিবাহবিচ্ছেদ, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও কথা বলছে।’
চার মিনিটের দৃশ্যটির শুরুতে দেখা যায়, আমেরিকান উচ্চারণে হিন্দি বলে তুলসীকে সম্ভাষণ জানান বিল গেটস, ‘নমস্তে তুলসীজি।’ সঙ্গে এটাও জিজ্ঞেস করেন, ‘ঠিক বলেছি তো?’
তুলসী হাসিমুখে জবাব দেন, ‘হ্যাঁ, একদম!’
তুলসীকে একটি শিশুর জন্মের আগে ‘গোধ-ভারাই’ অনুষ্ঠানে গর্ভবতী মাকে স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ দিতে দেখা যায়। এরপর এই বিল গেটসের কাছ থেকে কল আসে তাঁর কাছে।
তুলসীর ছেলে তাঁর মায়ের স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়ার সময়টি ভিডিওতে ধারণ করেছিলেন এবং সেটি পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে বিল গেটসকে ট্যাগ করেছিলেন। আর তাঁর মায়ের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার আমন্ত্রণ জানান।
তুলসীর ছেলে মাকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জানান, ‘তিনি রাজি হয়েছেন!’
তুলসী কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, ‘ওনার সঙ্গে আমি কী বলব? আমি তো শুধু তোমাদের সঙ্গেই বা তোমার বাবার সঙ্গে ভিডিও কল করি, সেটাও বাজার-সদাই নিয়ে!’
কিন্তু একবার ল্যাপটপে কল সংযুক্ত হয়ে বিল গেটস পর্দায় আসতেই তুলসী নিজের স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসে ফিরে আসেন। তারপর কুশল বিনিময় শেষে ঐতিহ্যবাহী ‘গোধ-ভারাই’ আচারটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে থাকেন।
তুলসী চরিত্রে স্মৃতি ইরানি বলেন, ‘এই আয়োজনে সবাই মিলে গর্ভবতী মাকে আশীর্বাদ দিতে এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনায় একত্রিত হই। আমরা নারীদের বলি, নিজের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও খাদ্যের যত্ন নেওয়া কতটা জরুরি। আমরা তাদের পরামর্শ দিই চিকিৎসকের নির্দেশনা মেনে চলতে এবং সন্তান জন্মের জন্য হাসপাতালে যেতে।’
গেটস ও তুলসী দুজনেই এই কথায় একমত হন যে, ‘যখন মায়েরা সুস্থ থাকেন, তখন শিশুরা ভালোভাবে বেড়ে ওঠে, আর তখনই আসলে বিশ্ব এগিয়ে যায়।’
বিবিসিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ধারাবাহিকটির প্রযোজনা সংস্থা জিওস্টার এন্টারটেইনমেন্ট জানায়, মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে তারা গল্প বলার মাধ্যম ব্যবহার করছে।
জিওস্টারের সুমন্ত বোস বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, গল্প বলা শুধু বিনোদনের জন্য নয়। এটি মানুষকে তথ্য দিতে পারে, অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে পারে।
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা কাহিনীর বুননে সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যুক্ত করে এমন প্রভাব সৃষ্টি করতে চাই, যা পর্দার বাইরে গিয়ে মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনে।’
বিল গেটস ধারাবাহিকটির তিনটি পর্বে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছে জিওস্টার।
কলামিস্ট শৈলজা বলেন, দ্বিতীয় যাত্রায় ধারাবাহিকটিকে এখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মের অসংখ্য নতুন কনটেন্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে এবং এটি আগের মতো দর্শকদের মনে সেই সাড়া তুলতে পারেনি। তবে গেটসের এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি ধারাবাহিকটিকে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও আবারও আলোচনায় ফিরিয়ে এনেছে।
পর্বটির চার মিনিটের এই প্রোমো এক দিনেরও কম সময়ে ইনস্টাগ্রামে ছয় মিলিয়নের বেশি ভিউ পেয়েছে। মন্তব্যের ঘরে নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন হাজার হাজার নেটিজেন।
একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘এটা কোন মাল্টিভার্স!’ এই মন্তব্যে ১৭ হাজারেরও বেশি লাইক পড়ে।
আরেকজন লিখেছেন, “এটা একদমই ‘ক্রিঞ্জ’, কিন্তু একই সঙ্গে দারুণও লাগছে! ”