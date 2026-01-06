হোম > বিনোদন > গান

১০ বছরে কুঁড়েঘর ব্যান্ড

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘কুঁড়েঘর’ ব্যান্ডের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

২০১৭ সালের ৫ জানুয়ারি কয়েকজন বন্ধু মিলে শুরু করেন ব্যান্ড কুঁড়েঘর। শুরুতে কাভার গান দিয়ে নজর কাড়লেও অল্প দিনেই মৌলিক গান দিয়েও জনপ্রিয়তা পায় ব্যান্ডটি। গতকাল প্রতিষ্ঠার ৯ বছর পূর্ণ করে ১০ বছরে পা দিল ব্যান্ড কুঁড়েঘর।

৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে গতকাল কুঁড়েঘরের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পায় ‘তাই তো এলাম সাগরে’ গানের ভিডিও। কুঁড়েঘর ব্যান্ডের ভোকাল ও দলনেতা তাসরিফ খান বলেন, ‘২০২২ সালে তাই তো এলাম সাগরে গানের মিউজিক ভিডিও বানিয়েছিলাম। কিন্তু অলসতার কারণে এটি প্রকাশ করা হয়নি। অবশেষে ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইউটিউবে প্রকাশ করা হলো গানটি। এবার প্রোপার একটি সাউন্ড শুনতে পারবেন শ্রোতারা। আগের ভার্সনটি রেকর্ডেড ছিল না, তাই নতুন করে গানটি তৈরি করা।’

তাসরিফ খান আরও জানান, এ মাসে কুঁড়েঘর ব্যান্ডের আরও দুটি নতুন গান প্রকাশ পাবে। এ ছাড়া এখন থেকে প্রতি মাসে একটি করে গান প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে ব্যান্ডটির।

সংগীতের পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও প্রশংসিত কুঁড়েঘর। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম, বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোসহ নানা সামাজিক উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে ব্যান্ডটি। বিভিন্ন দাতব্য কনসার্ট ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন কুঁড়েঘরের সদস্যরা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে ব্যান্ডটির পক্ষ থেকে।

কুঁড়েঘর ব্যান্ডের লাইনআপ

তাসরিফ খান (ভোকাল), তানজীব খান (উকুলেলে), এফ এইচ কে মিঠু (বেজ গিটার), শামস উল আলম (গিটার), ইয়েমিন প্রান্ত (বাঁশি), প্রিয়ম মজুমদার (পারকাশন)

সম্পর্কিত

আইনি ব্যবস্থা নেবেন তৌসিফ

নব্বইয়ের দশকের আমেজে ফাহমিদা নবীর তিন গান

এ আর রাহমান এবার অভিনয়ে

নতুন অ্যালবাম নিয়ে ২০ মার্চ ফিরছে বিটিএস

কুমার বিশ্বজিতের সুরে মৌমিতার নতুন গান

খালেদা জিয়ার সঙ্গে শৈশবের স্মৃতি জানালেন সংগীতশিল্পী পুতুল

ফরিদা পারভীনের জন্মদিনে শিল্পকলায় বিশেষ আয়োজন

শুভমিতা ও ঊষা উত্থুপের কণ্ঠে সাবরিনার গান

কনসার্টে অস্থিরতার বছর

সংগীতে আলোচিত ঘটনা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা