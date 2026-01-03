নব্বইয়ের দশকের আমেজে ফাহমিদা নবীর তিন গান

প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা এখন কনসার্ট নিয়েই ব্যস্ত থাকেন বেশি। নতুন গান প্রকাশ থেকে অনেকেই সরে এসেছেন। তবে ব্যতিক্রম ফাহমিদা নবী। নিয়মিতই গান প্রকাশ করছেন তিনি। সম্প্রতি ফাহমিদা নবী নতুন তিনটি গান রেকর্ড করেছেন। গানগুলোর শিরোনাম ‘দুখের দলিল’, ‘তাই করি’ এবং ‘আসলো না বৃষ্টি’। তিনটি গানের কথা লিখেছেন গোলাম মোর্শেদ, সুর করেছেন শামস সুমন। এখন চলছে এই তিন গানের ভিডিওর শুটিং।
নতুন গানগুলো নিয়ে ফাহমিদা নবী বলেন, ‘নব্বইয়ের দশকের মেলোডি সব সময় রয়ে যাবে। তিনটি গানের মধ্যেই নব্বইয়ের দশকের ছাপ রয়েছে, যেটা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। গানগুলোর কথা বেদনার হলেও মডার্ন একটা ভাইব রাখা হয়েছে।’ ফাহমিদা নবী জানান, তিনটি গান তৈরি হচ্ছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গান জানালা থেকে। শিগগিরই পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাবে গানগুলো।
এ ছাড়া সম্প্রতি স্পৃহা মাল্টিমিডিয়া ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে ফাহমিদা নবীর গাওয়া ‘বৃষ্টি তুমি ঝরছিলে সেদিন’ শিরোনামের আরেকটি নতুন গান। ‘বৃষ্টি তুমি ঝরছিলে সেদিন, ভীষণ অভিমানী করে, তুমি যেন গাইছিলে গান, বেদনায় অশ্রুর সুরে, তুমি কি জানো এখনো আমার চোখে, কত বর্ষা আসে’—এমন কথার গানটি লিখেছেন সোহেল আলম। সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন শেখ মোহাম্মদ রাজোয়ান।
বৃষ্টি তুমি ঝরছিলে সেদিন গান নিয়ে ফাহমিদা নবী বলেন, ‘আমার কণ্ঠে শ্রোতারা যে ধরনের গান পছন্দ করেন তেমনই একটা গান এটি, গানটি যেহেতু প্রকাশিত হলো, আশা করছি শ্রোতারা এটি শুনে ভিন্ন অনুভূতি পাবেন।’