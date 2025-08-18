হোম > বিনোদন > হলিউড

ফিলিস্তিনবিরোধী ইসরায়েলি অভিনেত্রীর কারণে ডিজনির লোকসান ১০ কোটি ডলার

গাল গাদত। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

কালজয়ী রূপকথা স্নো হোয়াইটকে নতুনভাবে পর্দায় নিয়ে এসেছে ডিজনি। প্রায় ২৭০ মিলিয়ন ডলার বাজেটে তৈরি হয়েছে ‘স্নো হোয়াইট’। এতে স্নো হোয়াইট চরিত্রে র‍্যাচেল জেগলার আর ইভিল কুইন চরিত্রে অভিনয় করেছেন গল গাদত।

ডিজনির অন্যতম ব্যয়বহুল এই মিউজিক্যাল ফ্যান্টাসি মুক্তি পায় গত ২১ মার্চ। তবে বক্স অফিসে একেবারেই সাড়া ফেলতে পারেনি স্নো হোয়াইট। টেনেটুনে মাত্র ২০০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে পেরেছে।

গল গাদত ইসরায়েলি অভিনেত্রী। দেশটির সামরিক বাহিনীতেও বছর দুয়েক ছিলেন। নিজের দেশের পক্ষে তিনি সব সময় সরব। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের যে আগ্রাসন চলছে, সেটার বিপক্ষে হলিউডের অনেক তারকা কথা বললেও গল গাদতের অবস্থান ইসরায়েলের পক্ষে। যে কারণে অনেক দেশে স্নো হোয়াইটের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়।

মূলত গল গাদতের ফিলিস্তিনবিরোধী অবস্থানের কারণেই স্নো হোয়াইট তেমন দর্শক টানতে পারেনি।

বিষয়টি স্বীকার করেছেন গল গাদতও। স্নো হোয়াইট কেন ব্যর্থ হলো, এ নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন গল গাদত। ইসরায়েলি টিভি অনুষ্ঠান দ্য অ্যা টকসে অভিনেত্রী বলেন, ‘হলিউডসহ অনেক ইন্ডাস্ট্রিতেই এটা ঘটছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য সেলিব্রিটিদের ওপর একধরনের চাপ থাকে। আমি হয়তো চেষ্টা করতে পারি এখানে (ইসরায়েলে) কী ঘটছে, তা মানুষকে বোঝানোর। আমি সব সময় সেটাই করি। কিন্তু দিন শেষে মানুষ তাদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেয়। আমি খুব হতাশ হয়েছিলাম এসব বিষয় স্নো হোয়াইটকে প্রভাবিত করেছে, সিনেমাটি বক্স অফিসে ভালো করতে পারেনি। আসলে এটাই হয়। কিছু পেতে গেলে কিছু হারাতে হয়।’

গল গাদত যখন ইসরায়েলের পক্ষে কথা বলছিলেন, তখন স্নো হোয়াইট সিনেমার মূল চরিত্রের অভিনেত্রী র‍্যাচেল জেগলারের অবস্থান ছিল ঠিক উল্টো। জেগলার বরং ফিলিস্তিনের পক্ষেই সরব ছিলেন শুরু থেকে। ফলে ইসরায়েলপন্থীরাও স্নো হোয়াইট নিয়ে অতটা আগ্রহ দেখায়নি। দুই পক্ষ থেকেই একধরনের অনীহা ছিল সিনেমাটি নিয়ে। সব মিলিয়ে স্নো হোয়াইট বানিয়ে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি লস গুনতে হয়েছে ডিজনিকে।

গল গাদত, পুরো নাম গল গাদত-ভার্সানো, একজন ইসরায়েলি অভিনেত্রী এবং মডেল। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা ইসরায়েলে। অভিনয় জীবনে আসার আগে, গাদত ২০০৪ সালে মিস ইসরায়েল খেতাব জেতেন। ২০ বছর বয়সে, ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে (আইডিএফ) যুদ্ধ ফিটনেস প্রশিক্ষক হিসেবে দুই বছরের বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা দেন। এরপর তিনি অভিনয় জগতে প্রবেশের আগে আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।

‘ওয়ান্ডার ওম্যান’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিতি পান। এই চরিত্রে তিনি প্রথম অভিনয় করেন ব্যাটম্যান বনাম সুপারম্যান: ডন অব জাস্টিস (২০১৬) ছবিতে, এবং পরবর্তীকালে তাঁকেই মূল চরিত্র করে নির্মিত হয় ওয়ান্ডার ওম্যান (২০১৭) এবং ওয়ান্ডার ওম্যান ১৯৮৪ (২০২০)-তে। তিনি ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস চলচ্চিত্র সিরিজে জিসেল ইয়াশার চরিত্রেও অভিনয় করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে রেড নোটিশ (২০২১) এবং ডেথ অন দ্য নাইল (২০২২)।

২০২৫ সালে, গল গাদত হলিউড ওয়াক অব ফেমে তারকা সম্মান পাওয়া প্রথম ইসরায়েলি অভিনেতা হিসেবে ইতিহাস গড়েন।

