টম ক্রুজের হাতে উঠল সম্মানজনক অস্কার

চার দশকের বেশি সময়ের অভিনয়জীবন টম ক্রুজের। এই দীর্ঘ সময়ে উপহার দিয়েছেন অনেক প্রশংসিত ও ব্লকবাস্টার সিনেমা। কিন্তু অভিনয়ের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি অস্কার থেকেই এত দিন বঞ্চিত ছিলেন তিনি। সেই অপ্রাপ্তি ঘুচল এবার। অস্কারের গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসে সম্মানজনক পুরস্কার উঠল টমের হাতে। গতকাল লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে তাঁকে গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসের সম্মাননা জানায় একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস।
বহুল প্রতীক্ষিত এই পুরস্কার টমের হাতে তুলে দেন মেক্সিকান পরিচালক আলেহান্দ্রো গনজালেস ইনারিতু। তাঁর পরবর্তী সিনেমাতেই কাজ করছেন অভিনেতা। টমের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার সময় অতিথিরা দাঁড়িয়ে, হাততালি দিয়ে এই বিশেষ মুহূর্ত উদ্যাপন করেন। আবেগে টমের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। আবেগঘন বক্তব্যে হলিউডের সহকর্মীদের প্রতি, সিনেমার ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানান ‘মিশন: ইমপসিবল’ তারকা।
টম ক্রুজ বলেন, ‘সিনেমা আমাকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করেছে। আমাকে শিখিয়েছে মানবিকতা। যে যেখান থেকেই আসি না কেন, থিয়েটারে কিন্তু আমরা সবাই এক। একসঙ্গে হাসি, একসঙ্গে উপভোগ করি, আশাবাদী হই; এটাই শিল্পের শক্তি। এ কারণে সিনেমা আমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। আমি শুধু সিনেমা বানাই না, আমার জীবনটাই সিনেমা।’
সিনেমার প্রতি কীভাবে তাঁর ভালোবাসা জন্মেছিল, টম জানান সেটাও। বলেন, ‘খুব অল্প বয়সে সিনেমার প্রতি আমার ভালোবাসা শুরু হয়। অন্ধকার থিয়েটারে হঠাৎ আলোর রশ্মি নেমে এল। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পর্দাজুড়ে যেন বিস্ফোরণ হচ্ছে। হঠাৎ আমার চেনা জগৎটা বদলে গেল। মনে হলো, পৃথিবীটা আমার সামনে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। মনের ভেতরে জেগে উঠল অভিযানের ক্ষুধা, জ্ঞানের ক্ষুধা, মানবতা ও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বোঝার এবং গল্প বলার ক্ষুধা। সেই থেকে সিনেমার সঙ্গে পথ চলছি।’
এর আগে অস্কারে চারবার মনোনয়ন পেয়েছেন টম ক্রুজ। ১৯৯০ সালে ‘বর্ন অন দ্য ফোর্থ অব জুলাই’ ও ১৯৯৭ সালে ‘জেরি ম্যাগুয়ের’ সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে, ২০০০ সালে ‘ম্যাগনোলিয়া’ সিনেমার জন্য পার্শ্ব-অভিনেতা হিসেবে এবং ২০২৩ সালে ‘টপ গান: ম্যাভেরিক’ সিনেমার জন্য প্রযোজক হিসেবে মনোনয়ন পান। তবে কোনোবারই পুরস্কার হাতে ওঠেনি তাঁর। অবশেষে ৬৩ বছর বয়সে এসে টমের হাতে উঠল বহুল প্রতীক্ষিত অস্কার।
এবারের গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসে শুধু টম ক্রুজ নন, সম্মানজনক পুরস্কার পেয়েছেন আরও তিনজন। প্রোডাকশন ডিজাইনার উইন থমাস, অভিনেত্রী ও কোরিওগ্রাফার ডেবি অ্যালেন এবং সংগীতশিল্পী ডলি পার্টন। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন টম ক্রুজ।