ওটিটিতে জয়া আহসানের দুই সিনেমা

কোরবানির ঈদে জোড়া সিনেমা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন জয়া আহসান। এবার দুর্গাপূজার আবহে এসেছে তাঁর নতুন সিনেমা ‘ফেরেশতে’। বাংলাদেশ-ইরান যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত সিনেমা গতকাল মুক্তি পেয়েছে। এ মাসে জয়ার আরও দুই সিনেমা ‘জয়া আর শারমিন’ ও ‘নকশীকাঁথার জমিন’ মুক্তি পাবে ওটিটিতে।
পিপলু আর খানের পরিচালনায় তৈরি হয়েছে জয়া আর শারমিন। সিনেমার গল্প দুই নারীকে নিয়ে। জয়া একজন অভিনেত্রী, অন্যজন তার সহকারী। করোনা মহামারির কারণে তারা দুজন গৃহবন্দী জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। জয়ার তারকাখ্যাতি এবং শারমিনের সাধারণ জীবনের পার্থক্য একসময় তাদের সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। এতে জয়া চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান এবং শারমিন চরিত্রে মহসিনা আক্তার।
এই সিনেমার শুটিং হয়েছে করোনার সময়ে। সেই অভিজ্ঞতা জানিয়ে জয়া আহসান বলেন, ‘এই সিনেমায় অভিনয় ঠিক অভিনয়ের মতো না। এতে কাজ করার অভিজ্ঞতা অন্য কাজের সঙ্গে মেলানো যায় না। দুজন নারীর অচেনা ভুবনের সিনেমা। আমাদের অন্তর্জগতের ঘাত-প্রতিঘাত আর অনুক্ত, অব্যক্ত অনুভূতির ডকুমেন্টেশন। একটা অদ্ভুত সময়ে অসাধারণ অভিজ্ঞতায় শুট করা ছোট্ট একটা সিনেমা। আশা করি, দর্শকদের অনুভূতিকে নাড়া দেবে।’
গত ১৬ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল জয়া আর শারমিন। এবার দেখা যাবে ঘরে বসে। ২৫ সেপ্টেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
অন্যদিকে বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শনের পর গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল নকশীকাঁথার জমিন। হাসান আজিজুল হকের ‘বিধবাদের কথা’ গল্প অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা তুলে আনা হয়েছে এই সিনেমায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বোন রাহেলা ও সালেহার গল্প। এতে দুই বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান ও ফারিহা শামস সেঁওতি। আরও আছেন ইরেশ যাকের, রওনক হাসান, দিব্য জ্যোতি, সৌম্য জ্যোতি প্রমুখ। এটি বানিয়েছেন আকরাম খান। চলতি মাসে আইস্ক্রিনে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।