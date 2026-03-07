হোম > বিনোদন > সিনেমা

ওটিটিতে আসছে ইরফান সাজ্জাদের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘আলী’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

‘মন জানে না মনের ঠিকানা’ দিয়ে ২০১৭ সালে বড় পর্দায় অভিষেক অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদের। পরের বছর মুক্তি পায় ‘ভালোবাসা এমনই হয়’ নামের আরেকটি সিনেমা। এরপর ছোট পর্দাতেই মনোযোগী হন এই অভিনেতা। দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে ২০২৪ সালে বিপ্লব হায়দারের ‘ভয়াল’ দিয়ে বড় পর্দায় প্রত্যাবর্তন হয় ইরফান সাজ্জাদের। গত বছর ১৮ জুলাই মুক্তি পায় তাঁর অভিনীত ‘আলী’। এটিও বানিয়েছেন বিপ্লব হায়দার। প্রেক্ষাগৃহের পর এবার ঘরে বসেই দেখা যাবে আলী। গতকাল বঙ্গ ঘোষণা দিয়েছে রোজার ঈদের পরদিন থেকে এ প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে সিনেমাটি।

অটিজমে আক্রান্ত আলী নামের এক ব্যক্তি ও তার বোনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে আলী সিনেমাটি। এতে ইরফান সাজ্জাদ অভিনয় করেছেন বাক্‌প্রতিবন্ধীর চরিত্রে। সিনেমার পুরোটায় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হয়েছে তাঁকে। পর্দায় আলী হয়ে উঠতে শুটিংয়ের চার মাস আগে থেকেই সব কাজ বন্ধ রেখে প্রস্তুতি নিয়েছেন। তবে গত বছর বড় পর্দায় মুক্তি পাওয়ার পর আলী সিনেমাটি তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি।

আলী সিনেমার গল্পে দেখা যাবে, রোশনি স্বপ্ন দেখে ঢাকায় পড়াশোনা করে স্বাবলম্বী হবে। কিন্তু তার ভাই আলী চায় না শহরের অনিরাপদ পরিবেশে তার বোন পা রাখুক। এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দুই ভাই-বোন। এরপর বেঁচে থাকার এক কঠিন সংগ্রামে নামে বাক্‌প্রতিবন্ধী আলী। নির্যাতন, নিঃসঙ্গতা, অবিচার আর ঘৃণার মধ্যেও সে হার মানে না। অন্যদিকে রোশনিও ভাইয়ের অপেক্ষায় থাকে, তাকে খোঁজার লড়াই চালিয়ে যায়।

আলী সিনেমায় রোশনি চরিত্রে আছেন প্রতিজ্ঞা। আরও অভিনয় করেছেন তাশদিক নমিরা আহমেদ, মিশা সওদাগর, কাজী হায়াৎ, শতাব্দী ওয়াদুদ, শওকত সজল প্রমুখ।

