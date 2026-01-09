৩২ দেশের ৭৪ সিনেমা নিয়ে চলছে বগুড়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

পুণ্ড্রনগর চলচ্চিত্র সংসদ, বগুড়ার আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) শুরু হয়েছে ষষ্ঠ বগুড়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। ‘তারুণ্যের চলচ্চিত্র, তারুণ্যের উৎসব’ শিরোনামে তিন দিনব্যাপী এই উৎসব শেষ হবে আগামীকাল শনিবার (১০ জানুয়ারি)।/
বগুড়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এবার জায়গা পেয়েছে ৩২টি দেশের ৭৪টি চলচ্চিত্র। গতকাল উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন উৎসব পরিচালক সুপিন বর্মণ, বগুড়ার মধুবন সিনেপ্লেক্সের চেয়ারম্যান এম রহমান সাগর, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরউল্লাহ, নেপাল কালচারাল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের চেয়ারম্যান সন্তোষ সুবেদী, নির্মাতা রাজিবুল হোসাইন, উৎসব উপদেষ্টা পলাশ খন্দকার প্রমুখ।
উৎসব পরিচালক সুপিন বর্মণ জানান, এবারের উৎসবে সাতটি ক্যাটাগরিতে দেওয়া হবে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার। আন্তর্জাতিক শর্ট, ফিচার ফিল্ম, ডকুমেন্টারি, অ্যানিমেটেড ফিল্ম, ওপেন ডোর শর্ট ক্যাটাগরিসহ থাকছে ন্যাশনাল ফিল্ম কমপিটিশন। দেওয়া হবে অনারেবল মেনশন অ্যাওয়ার্ড।
বগুড়ার মধুবন সিনেপ্লেক্সে আজ বেলা ৩টা থেকে এবং আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে চলবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। উৎসবে দুটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারে অংশ নেবেন চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজকসহ অনেকে। ষষ্ঠ বগুড়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ৬ দেশের ৪৫ জন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কলাকুশলী উপস্থিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন পুণ্ড্রনগর চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি পৌষরাম সরকার ও উৎসব চেয়ারম্যান এম রহমান সাগর।