৬ হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘অন্ধকারে আলো’

আগামীকাল শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে আনোয়ার সিরাজী পরিচালিত সিনেমা ‘অন্ধকারে আলো’। আসমান জমিন প্রোডাকশনের ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন মীর লিয়াকত আলী। আজকের পত্রিকাকে প্রযোজক জানিয়েছেন, দেশের ছয়টি প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে অন্ধকারে আলো।
অন্ধকারে আলো সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাকিব শিকদার, মুসকান ইসলাম, তিথি চৌধুরী, রেবেকে রউফ, জ্যাকি আলমগীর প্রমুখ। প্রযোজক মীর লিয়াকত আলী বলেন, ‘জীবনে ব্যর্থতা মানেই সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়। ব্যর্থতা মানে নতুন করে শুরু করার সুযোগ। জীবন ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসে। ব্যর্থতা থেকে জন্ম নেয় হতাশা। সেই হতাশা থেকে মানুষ কখনো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, আবার অনেক সময় জীবনহানির প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এটা কোনো সমাধান নয়। অন্ধকারে আলো সিনেমাটি সেই হতাশাগ্রস্ত মানুষের জন্য সঠিক পথের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।’
পরিচালক আনোয়ার সিরাজী বলেন, ‘হতাশাগ্রস্ত মানুষকে আলোর পথে ফিরিয়ে নেওয়ার গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে অন্ধকারে আলো। সিনেমার অভিনয়শিল্পীদের বেশির ভাগ নতুন হলেও ভালো করেছেন তাঁরা। আশা করছি, দর্শকদের ভালো লাগবে সিনেমাটি।’
নির্মাতারা অন্ধকারে আলো সিনেমা নিয়ে আশাবাদী হলেও সিনেমার ট্রেলার দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন নেটিজেনরা। অনেকে সিনেমার নির্মাণ মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে আলো সিনেমা হলে কতটুকু সাড়া ফেলতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।