‘বিলিয়নিয়ারস বাঙ্কার’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
অন্ধ বালক (বাংলা ফ্ল্যাশ ফিকশন)
- অভিনয়: তৌসিফ মাহবুব, সাদিয়া আয়মান
- মুক্তি: চরকি (১৮ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: ভালোবাসায় মত্ত দুই তরুণ-তরুণী অর্ক আর দিনা। হঠাৎ তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। দুজনের মাঝে চলে আসে এক অন্ধ বালকের প্রসঙ্গ। দিনার বিশ্বাস সম্পর্কের এই ফাটলকে আরও গভীর করে তোলে।
দ্য ব্যাডস অব বলিউড (হিন্দি সিরিজ)
- অভিনয়: লক্ষ্য লালওয়ানি, ববি দেওল
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৯ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: বলিউড ইন্ডাস্ট্রির গ্ল্যামার আর অন্দরের রাজনীতির গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে দ্য ব্যাডস অব বলিউড। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে আসমান সিং নামের এক যুবক। সে স্বপ্ন দেখে বড় তারকা হওয়ার। সুযোগও পায়। তারপর ইন্ডাস্ট্রিতে কী ধরনের জটিলতার মুখে পড়ে, সে জার্নির মধ্য দিয়ে বলিউডের নেতিবাচক দিক এ সিরিজে তুলে এনেছেন নির্মাতা আরিয়ান খান।
দ্য ট্রায়াল সিজন ২ (হিন্দি সিরিজ)
- অভিনয়: কাজল, যীশু সেনগুপ্ত, শিবা চাড্ডা
- মুক্তি: জিও হটস্টার (১৯ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: দ্বিতীয় সিজনে নয়নিকা সেনগুপ্ত (কাজল) নতুন জটিলতার মুখোমুখি হয়। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হয় তাঁকে। স্বামী রাজীব রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার সাহায্য চায়। জনসাধারণের চোখে তার পরিবারের যে সম্মানহানি হয়েছিল, সেটিকেও মোকাবিলা করতে হবে নয়নিকাকে।
বিলিয়নিয়ারস বাঙ্কার (স্প্যানিশ সিরিজ)
- অভিনয়: মিরেন ইবারগুয়েন, হোয়াকিন ফুরিয়েল, কার্লোস সান্তোস
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৯ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তৈরি করা স্প্যানিশ সিরিজ ‘মানি হেইস্ট’-এর নির্মাতারা নিয়ে আসছেন নতুন সিরিজ বিলিয়নিয়ারস বাঙ্কার। এর গল্পে দেখা যাবে, পারমাণবিক যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় একদল বিলিয়নিয়ার কিমেরা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্ক নামের এক বিলাসবহুল বাঙ্কারে আশ্রয় নেয়। সেখানে দুই বিলিয়নিয়ার পরিবার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।
দ্য মর্নিং শো সিজন ৪ (ইংরেজি সিরিজ)
- অভিনয়: রিজ উইদারস্পুন, জেনিফার অ্যানিস্টন, অ্যারন পিয়ের প্রমুখ
- মুক্তি: অ্যাপল টিভি (১৭ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: একটি টিভি চ্যানেলে সকালে প্রচারিত সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠানের পেছনের ঘটনা নিয়ে এ সিরিজের গল্প। সিজন থ্রির দুই বছর পরের ঘটনা নিয়ে তৈরি হয়েছে সিজন ফোর। ইউবিএ এবং এনবিএন নামে দুটি চ্যানেল একীভূত হওয়ার পর, নতুন চ্যালেঞ্জে পড়েছে শোটি। তার সঙ্গে আছে ডিপফেক, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং করপোরেট সেক্টরের চাপ মোকাবিলা করা।