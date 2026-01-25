নাটকের আলোচিত জুটি নিশো-মেহজাবীন এবার সিনেমায়

নাটকে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পান আফরান নিশো ও মেহজাবীন চৌধুরী। তাঁদের বাংলা নাটকের অন্যতম আলোচিত জুটিও বলা হয়। এ দুজনের জনপ্রিয় কাজের সংখ্যাও অনেক। ওয়েব কনটেন্টেও একসঙ্গে দেখা গেছে তাঁদের। নিশো সিনেমায় নাম লেখানোর পর ছোট পর্দায় আর দেখা যায়নি নিশো-মেহজাবীন জুটিকে। বছর দুই আগে নিশোর মতো মেহজাবীনও নাম লিখিয়েছেন বড় পর্দায়। ভক্তদের জন্য সুখবর হলো, আবারও একসঙ্গে পর্দায় আসছেন জনপ্রিয় এই জুটি। তবে নাটকে নয়, তাঁরা আসছেন বড় পর্দার জুটি হয়ে।
আফরান নিশো ও মেহজাবীন চৌধুরী জুটির প্রথম সিনেমার পরিচালক ভিকি জাহেদ, যিনি এই দুজনকে নিয়ে বানিয়েছেন এক ডজনের বেশি জনপ্রিয় টিভি ও ওয়েব কনটেন্ট। তালিকায় আছে ‘নির্বাসন’, ‘ইরিনা’, ‘চিরকাল আজ’, ‘পুনর্জন্ম’, ‘রেডরাম’, ‘শিল্পী’, ‘চম্পা হাউজ’ ইত্যাদি।
নিশো-মেহজাবীন জুটির প্রথম সিনেমার নাম ‘পুলসিরাত’। নির্মিত হবে ভিকি জাহেদের পছন্দের রোমান্টিক থ্রিলার ঘরানায়। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে এসভিএফ-আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট। ইতিমধ্যে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সেরেছেন নির্মাতা। প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে নিশো ও মেহজাবীনের সঙ্গে।
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুলসিরাত সিনেমার কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে আফরান নিশো ও মেহজাবীন চৌধুরীকে ভাবছেন তাঁরা। দুজনের সঙ্গে কথাও বলছেন। সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেলেই আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এর আগে সিনেমাটি নিয়ে কথা বলতে রাজি নন নির্মাতা ও শিল্পীরা। গতকাল পুলসিরাত সিনেমার খবর ফেসবুকে শেয়ার করে আলফা আই জানিয়েছে, এটি হতে যাচ্ছে এই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী প্রজেক্ট।
জানা গেছে, আগামী কোরবানির ঈদে পুলসিরাত মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ২০২৩ সালে আলফা আইয়ের ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছিল আফরান নিশোর। একই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে গত বছর মুক্তি পায় নিশোর দ্বিতীয় সিনেমা ‘দাগি’।
বর্তমানে এসভিএফ-আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট থেকে তৈরি হচ্ছে ‘দম’ সিনেমা। এতেও কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন আফরান নিশো। বানাচ্ছেন রেদওয়ান রনি। এতে নিশোর নায়িকা পূজা চেরি। আগামী রোজার ঈদে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে দম। সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় সারভাইভাল গল্প নিয়ে তৈরি এ সিনেমায় আরও আছেন চঞ্চল চৌধুরী, ডলি জহুর প্রমুখ।