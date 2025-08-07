হোম > বিনোদন > সিনেমা

ওটিটিতে মুক্তির দুই মাস পর প্রেক্ষাগৃহে আসছে ‘জলরঙ’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘জলরঙ’ সিনেমায় সাইমন সাদিক ও উষ্ণ হক। ছবি: সংগৃহীত

বিনোদনের নতুন মাধ্যম ওটিটিতে চাহিদা রয়েছে নতুন সিনেমার। তাই তো হলে মুক্তির পর নির্মাতাদের লক্ষ্য থাকে ওটিটি। এ ক্ষেত্রে উল্টোপথে হাঁটলেন সরকারি অনুদানে নির্মিত ‘জলরঙ’ সিনেমার প্রযোজক দেলোয়ার হোসেন দিলু। দুই মাস আগে ওটিটিতে মুক্তির পর ৮ আগস্ট শুক্রবার দেশের প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে ৬০ লাখ টাকা সরকারি অনুদান পায় জলরঙ। মানব পাচারের গল্প নিয়ে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন কবিরুল ইসলাম রানা। ২০২৩ সালে সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেলেও মুক্তির কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না সিনেমাটির। অবশেষে প্রায় দুই বছর পর গত কোরবানির ঈদে প্রচার ছাড়াই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে মুক্তি পায় জলরঙ। দুই মাস পর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির সময়েও প্রচারের বেহাল অবস্থা। গতকাল সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ করে মুক্তির কথা জানান প্রযোজক।

ওটিটির পর হলে মুক্তির প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সঠিক কোনো তথ্য দিতে পারেননি নির্মাতা কবিরুল ইসলাম রানা। খুদে বার্তায় এই নির্মাতা জানান, জলরঙ মুক্তির খবর তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন। কবিরুল ইসলাম রানা আরও জানান, ঢাকার বাইরে আছেন তিনি। স্ত্রী অসুস্থ থাকায় তিনি তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ঢাকায় ফিরে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারবেন বলে জানান রানা।

জলরঙ সিনেমাটি হলে মুক্তির প্রসঙ্গে প্রযোজক দেলোয়ার হোসেন দিলুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ঈদে আইস্ক্রিনে মুক্তি পেলেও পরে সিনেমাটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রযোজক বলেন, ‘ভুলবশত প্রথমে ওটিটিতে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সিনেমাটি সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আইস্ক্রিনের সঙ্গে আমাদের চুক্তি আছে। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর আবার আইস্ক্রিনে দেখা যাবে সিনেমাটি।’

প্রযোজক আইস্ক্রিন থেকে জলরঙ সরিয়ে ফেলার দাবি করলেও এখনো প্ল্যাটফর্মটিতে দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি। জলরঙ সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাইমন সাদিক, শহীদুজ্জামান সেলিম, উষ্ণ হক, মাসুম আজিজ, ফারজানা সুমি, ফারজানা রিক্তা, রাশেদ মামুন অপু, আশীষ খন্দকার, জয়রাজ, এলিনা শাম্মি, খালেদা আক্তার কল্পনা, রাশেদা চৌধুরী প্রমুখ।

হলে মুক্তির ঘোষণা করা হলেও কোনো অভিনয়শিল্পীকে এখনো সিনেমা নিয়ে কথা বলতে শোনা যায়নি। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাঁদের পোস্ট চোখে পড়েনি। এর আগে ওটিটিতে মুক্তির সময়েও অভিনয়শিল্পীরা ছিলেন নীরব।

সম্পর্কিত

নতুনভাবে তৈরি হচ্ছেন নিরব

হিন্দির দাপটে পশ্চিমবঙ্গে কোণঠাসা বাংলা সিনেমা, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন অভিনেতা-নির্মাতারা

এক দশক পর পাশাপাশি দেব-শুভশ্রী

দেশে ফিরলেন অভিনেতা অপূর্ব

আবার প্রেক্ষাগৃহে সালমান শাহ-মৌসুমী জুটির ‘অন্তরে অন্তরে’

টালিউডে নিজেকে বহিরাগত মনে করেন না জয়া আহসান

মঞ্জু সরকারের উপন্যাস অবলম্বনে শিশুতোষ সিনেমা ‘মস্ত বড়লোক’

মেয়েকে নিয়ে সমালোচনার কড়া জবাব দিলেন পরীমনি

মোশাররফের পর এবার ব্রাত্য বসুর সিনেমায় চঞ্চল চৌধুরী

বন্ধু দিবসে ওটিটিতে মুক্তি পেল ‘মেঘের কপাট’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা