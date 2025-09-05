‘আকা’, ‘ওয়েনেসডে’সহ ওটিটিতে এল যেসব সিরিজ-সিনেমা

সু ফ্রম সো (কন্নড় সিনেমা)
- অভিনয়: জেপি থুমিনাড, শানিল গৌতম, সন্ধ্যা আরেকারে
- মুক্তি: জিও হটস্টার (৫ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: মার্লু নামের উপকূলীয় এক গ্রামের গল্প সু ফ্রম সো। গ্রামের মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাপনের চিত্র কমেডির মোড়কে তুলে এনেছেন নির্মাতা। একদিন গুজব ছড়ায়, অশোককে ভূতে ধরেছে। সুলোচনা নামের সেই ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে গ্রামের মানুষেরা।
ইন্সপেক্টর জেন্দে (হিন্দি সিনেমা)
- অভিনয়: মনোজ বাজপেয়ী, জিম সর্ব, সচিন খেড়েকর
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৫ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে এই সিনেমা। ১৯৮০ সালে দিল্লির তিহার জেল থেকে পালিয়ে যায় ইন্টারপোলের মোস্ট ওয়ানটেড সন্ত্রাসী কার্ল ভোজরাজ। ৩৫ খুনের আসামি কার্ল ভোজরাজ। এ নিয়ে পাঁচবার জেল থেকে পালিয়েছে সে। তাকে খুঁজে বের করে আবার গ্রেপ্তারের দায়িত্ব পড়ে ইন্সপেক্টর জেন্দের ওপর। ১৫ বছর আগে জেন্দেই প্রথম গ্রেপ্তার করেছিল কার্ল ভোজরাজকে। আবার তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে জেন্দে?