‘আকা’, ‘ওয়েনেসডে’সহ ওটিটিতে এল যেসব সিরিজ-সিনেমা

ইনসাফ (বাংলা সিনেমা)

  • অভিনয়: শরিফুল রাজ, তাসনিয়া ফারিণ, মোশাররফ করিম
  • মুক্তি: চরকি (৪ সেপ্টেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: ঢাকা শহরে হঠাৎ অপরাধের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। অনেকেই ভাবছে, একসময়ের ডন ইউসুফ হয়তো আবার ফিরে এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে একটি পুরোনো মামলার তদন্ত শুরু করে পুলিশ কর্মকর্তা ফারিণ।

আকা (বাংলা সিরিজ)

  • অভিনয়: আফরান নিশো, মাসুমা রহমান নাবিলা, ইমতিয়াজ বর্ষণ
  • মুক্তি: হইচই (৪ সেপ্টেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: আবুল কালাম আজাদ ওরফে আকা নামের এক ব্যক্তির স্বপ্ন রকস্টার হওয়ার। কিন্তু স্বপ্নপূরণের পথে কারও সহায়তা পায় না সে। তার পরিবারের লোকজনও মনে করে, স্বপ্ন দেখার বয়স সে ফেলে এসেছে। রিয়েলিটি শোতে অডিশন দিয়েও অপমানিত হতে হয়। অপমানে আর অবহেলায় একসময় হিংস্র হয়ে ওঠে আকা। বদলে যায় তার পথ। একের পর খুন করতে থাকে সে। একদিন সে নিখোঁজ হয়ে যায়। কী কারণে সে খুনি হয়ে উঠল, সেটা সবার অজানাই রয়ে যায়। অনেক বছর পর আবারও একই স্টাইলে শহরে খুন হতে থাকে। তাহলে কি আবুল কালাম আজাদ ওরফে আকা ফিরে এল? হন্যে হয়ে তাকে খুঁজতে থাকে পুলিশ।

ওয়েনেসডে (ইংরেজি সিরিজ)

  • অভিনয়: জেনা ওর্তেগা, এমা মেয়ার্স, লেডি গাগা
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৩ সেপ্টেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিরিজ ‘ওয়েনেসডে’। গত ৬ আগস্ট দ্বিতীয় সিজনের প্রথম ভাগের পর ৩ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে দ্বিতীয় ভাগ। দ্বিতীয় ভাগের শেষ চার পর্বে উন্মোচন হবে নেভারমোর একাডেমির গোপন রহস্য। পুরোনো চরিত্রদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বেশ কিছু নতুন মুখ, যা ওয়েনেসডের জীবনকে আরও বিপদের মুখে ফেলবে।

সু ফ্রম সো (কন্নড় সিনেমা)

  • অভিনয়: জেপি থুমিনাড, শানিল গৌতম, সন্ধ্যা আরেকারে
  • মুক্তি: জিও হটস্টার (৫ সেপ্টেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: মার্লু নামের উপকূলীয় এক গ্রামের গল্প সু ফ্রম সো। গ্রামের মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাপনের চিত্র কমেডির মোড়কে তুলে এনেছেন নির্মাতা। একদিন গুজব ছড়ায়, অশোককে ভূতে ধরেছে। সুলোচনা নামের সেই ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে গ্রামের মানুষেরা।

ইন্সপেক্টর জেন্দে (হিন্দি সিনেমা)

  • অভিনয়: মনোজ বাজপেয়ী, জিম সর্ব, সচিন খেড়েকর
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৫ সেপ্টেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে এই সিনেমা। ১৯৮০ সালে দিল্লির তিহার জেল থেকে পালিয়ে যায় ইন্টারপোলের মোস্ট ওয়ানটেড সন্ত্রাসী কার্ল ভোজরাজ। ৩৫ খুনের আসামি কার্ল ভোজরাজ। এ নিয়ে পাঁচবার জেল থেকে পালিয়েছে সে। তাকে খুঁজে বের করে আবার গ্রেপ্তারের দায়িত্ব পড়ে ইন্সপেক্টর জেন্দের ওপর। ১৫ বছর আগে জেন্দেই প্রথম গ্রেপ্তার করেছিল কার্ল ভোজরাজকে। আবার তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে জেন্দে?
