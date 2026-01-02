হোম > বিনোদন > সিনেমা

ফেব্রুয়ারিতে জয়া আহসানের ‘ওসিডি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

জয়া আহসান ছবি: ইনস্টাগ্রাম

দুই বাংলার প্রেক্ষাগৃহে ২০২৫ সালজুড়ে নিয়মিত সিনেমা মুক্তি পেয়েছে জয়া আহসানের। ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, ‘ফেরেশতে’, ‘জয়া আর শারমিন’, ‘ডিয়ার মা’ দিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন জয়া। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘ওসিডি’।

একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা নষ্ট করে দিতে পারে যেকোনো শিশুর ভবিষ্যৎ। সেটা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার বোঝা তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয় সারা জীবন। তেমনই এক অতীত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে ওসিডি। বানিয়েছেন সৌকর্য ঘোষাল। নির্মাতা জানান, এটি মূলত সাইকোলজিক্যাল ড্রামা।

ওসিডিতে একজন চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে জয়া আহসানকে। তাঁর চরিত্রের নাম শ্বেতা, যার জীবনে রয়েছে অতীতের ধূসর ছায়া, যা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। শ্বেতার সেই অতীত সম্পর্কে তার এক রোগী হঠাৎ জেনে যাওয়ায় শ্বেতা তাকে হত্যা করে। এভাবেই তার আশপাশে থাকা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রতিটি মানুষকেই শেষ করে দিতে চায় সে।

২০২১ সালে ওসিডির শুটিং শুরু হয়। পরের বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়। এর পর আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পালা।

গতকাল সিনেমার পোস্টার ও মুক্তির তারিখ শেয়ার করে ক্যাপশনে জয়া লেখেন, ‘মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।’ নির্মাতা সৌকর্য ঘোষাল বলেন, ‘এই সিনেমাকে আমার প্রতিবাদের ভাষা বলা যেতে পারে। চারদিকে এত বাচ্চাকে দেখেছি বিভিন্ন ঘটনার শিকার হতে, তা বলার নয়। এমনও বহু শিশুকে দেখেছি যারা হেনস্তার শিকার হয়েও শুধু ভয়ে ও পরিবারকে পাশে না পেয়ে চুপ করে থাকে। ফলে অভিযুক্তরা পার পেয়ে যায়। শিশুরা চিরটাকাল এই স্মৃতি নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়ায়, যার উপশম হয় না কখনো।’

এটি সৌকর্য ঘোষালের পরিচালনায় জয়ার দ্বিতীয় সিনেমা। এর আগে একই পরিচালকের ‘ভূতপরী’তে অভিনয় করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শনের পর গত বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ভূতপরী।

সম্পর্কিত

চলচ্চিত্রে ২০২৫ সালের আলোচিত ৫ ঘটনা

খালেদা জিয়া বড় দুঃসময়ে বিদায় নিলেন: জয়া আহসান

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোবিজ তারকাদের শোক

চলে গেলেন ‘নারী স্বাধীনতার প্রতীক’ ব্রিজিত বার্দো

আবার শুরু হচ্ছে ‘প্রীতিলতা’ সিনেমার শুটিং

আরব সিনেমার উত্থানের বছর

নতুন বছরের শুরুতে আসছে ইমনের সিনেমা

দেশে মুক্তি পেল হলিউডের দুই সিনেমা

গল্প চুরির অভিযোগ অস্কারে মনোনীত ‘হোমবাউন্ড’ সিনেমার বিরুদ্ধে

ছয় বছর পর অংশুর পরিচালনায় সুনেরাহ, আরশের সঙ্গে তোলা ছবি নিয়ে গুঞ্জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা