তিন দশক পর একসঙ্গে রজনীকান্ত ও মিঠুন

গত বছর ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ সিনেমা দিয়ে প্রায় চার দশক পর একসঙ্গে বড় পর্দায় হাজির হয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন ও কমল হাসান। এবার তিন দশক পর রুপালি পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে রজনীকান্ত ও মিঠুন চক্রবর্তীকে। ‘জেলার’ সিনেমার সিকুয়েলে পর্দা ভাগাভাগি করবেন তাঁরা।
২০২৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল রজনীকান্তের ‘জেলার’। বিশ্বব্যাপী সিনেমাটি আয় করেছিল ৬০০ কোটি রুপির বেশি। মুক্তির পর থেকেই এ সিনেমার সিকুয়েল নিয়ে দর্শকের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই তৈরি হচ্ছে সিনেমার দ্বিতীয় কিস্তি ‘জেলার ২’। এ সিনেমায় রজনীকান্তের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন মিঠুন চক্রবর্তী।
ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে জেলার ২ সিনেমার শুটিং। মিঠুন অংশ নিয়েছেন শুটিংয়ে, চলতি সপ্তাহে যোগ দেবেন রজনীকান্ত। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরেই বড় পর্দায় দেখতে পাওয়া যাবে ‘জেলার ২’।
১৯৮৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ভ্রষ্টাচার’ সিনেমায় প্রথমবার একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন মিঠুন ও রজনীকান্ত। সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে মিঠুন চক্রবর্তীর ‘ভাগ্যবিধাতা’ সিনেমায় অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রজনীকান্ত।
এদিকে ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে রজনীকান্তের ‘কুলি’। আরও একবার সিনেমার পর্দায় এ সুপারস্টারের ম্যাজিক দেখতে পেলেন দর্শকেরা। এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ৫০০ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। সোনা চোরাচালানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কুলি সিনেমার গল্প, যেখানে একজন কুলির অতীত আর বর্তমানের টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। পরিচালনা করেছেন লোকেশ কঙ্গরাজ। রজনীকান্তের সঙ্গে এ সিনেমায় রয়েছেন নাগার্জুন, শ্রুতি হাসান, সত্যরাজ, সৌবিন সাহির, উপেন্দ্র প্রমুখ। অতিথি চরিত্রে রয়েছেন আমির খান।