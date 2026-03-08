আবাসন ব্যবসায় বচ্চন পরিবার, এবার অযোধ্যায় ৩৫ কোটি রুপিতে জমি কিনলেন বিগ বি

উত্তর প্রদেশের পবিত্র শহর অযোধ্যায় নতুন করে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করলেন বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন। আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হাউস অব অভিনন্দন লোধার কাছ থেকে ৩৫ কোটি রুপি মূল্যে ২ দশমিক ৬৭ একর জমি কিনেছেন তিনি।
গত শুক্রবার অমিতাভ বচ্চনের মালিকানাধীন এবি কর্প লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজেশ যাদব এই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।
এনডিটিভির প্রতিবেদনে থেকে জানা গেছে, অযোধ্যায় এটি অমিতাভের চতুর্থ এবং হাউস অব অভিনন্দন লোধার মাধ্যমে তৃতীয় বিনিয়োগ। নতুন কেনা এই জমিটি লোধা গ্রুপের ৭৫ একরের বিলাসবহুল প্রকল্প ‘দ্য সরযু’র পাশেই অবস্থিত। এর আগে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতেও একই প্রকল্পে জমি কিনেছিলেন বিগ বি। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির আলিবাগের ‘সল ডি আলিবাগ’ প্রকল্পেও ১০ হাজার বর্গফুটের একটি প্লট রয়েছে তাঁর।
বচ্চন পরিবার ওশিয়াওয়ারা ও মাগাথানের (বোরিভালি ইস্ট) বাণিজ্যিক এলাকার আবাসন খাতে ২০২৪ সালে ১০০ কোটি রুপিরও বেশি বিনিয়োগ করেছে। ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে আবাসন খাতে তাঁদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০ কোটি রুপি ছাড়িয়েছে।