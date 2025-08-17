মাঝপথে ট্রেলার প্রকাশের অনুষ্ঠান বাতিল খেপেছেন নির্মাতা

গতকাল কলকাতার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবার মুম্বাই থেকে কলকাতায় আসেন নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রী। নির্ধারিত সময়ে শুরু হলেও বাধার মুখে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় অনুষ্ঠান। শেষ করা যায়নি পুরো আয়োজন। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, কোনো অজ্ঞাত মহলের চাপে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রী দাবি করেন, দ্য বেঙ্গল ফাইলস সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠান প্রথমে মাল্টিপ্লেক্সে আয়োজন করার কথা ছিল। রাজনৈতিক বাধার কারণে অনুষ্ঠানের জায়গা বদল করা হয়। কিন্তু সেখানেও অনুষ্ঠান শুরু হতেই বাধার মুখে পড়েন তাঁরা। প্রথমবার ট্রেলার ভিডিও চালু করার পর মাঝপথে বন্ধ করে দেয় হোটেল কর্তৃপক্ষ। এরপর দ্বিতীয়বার ট্রেলার চালু করলে বাধা দেয় পুলিশ। সে সময় প্রশাসনের লোকজন নির্মাতাদের ল্যাপটপ জব্দ করে নিয়ে গেছেন বলে জানান আয়োজকেরা। এ নিয়ে এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে তর্কে জড়ান পরিচালক বিবেক। তাঁর অভিযোগ, সেই পুলিশের হস্তক্ষেপে দ্বিতীয়বার বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেলার।
পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত, তখন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বিবেক বলেন, যদি তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কড়া নিরাপত্তায় হোটেল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের।
এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিবেক অগ্নিহোত্রী বলেন, ‘দেশের বহু প্রান্তে এই সিনেমার প্রচার করেছি। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে এসে দেখি আলাদা পরিস্থিতি। এ যেন আরেকটা দেশ। সংবিধান কি এখানে আলাদা? এভাবে চলচ্চিত্রকে আটকানো মানে মানুষের সত্য জানার অধিকার কেড়ে নেওয়া।’
অগ্নিহোত্রী আরও বলেন, ‘সত্যজিৎ রায়ের শহরে যদি সিনেমার কণ্ঠ রোধ করা হয়, তবে সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়ংকর সংকেত। আমাদের সিনেমা ইতিহাস রচনার জন্য, মানুষের চোখে চোখ রেখে সত্য বলার জন্য। আমি এ ধরনের হুমকির কাছে মাথা নত করব না।’
অনুষ্ঠান করতে না পারলেও ইউটিউবে মুক্তি পেয়েছে দ্য বেঙ্গল ফাইলস সিনেমার ট্রেলার। সাড়ে ৩ মিনিটের ভিডিওতে দেখা গেল ভারত-পাকিস্তান দেশভাগের প্রেক্ষাপট, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। অবিভক্ত বাংলার সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা, কীভাবে বঙ্গভঙ্গের শুরু, তা দেখাতে চেয়েছেন পরিচালক। তবে একাধিক দৃশ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন উসকে দেওয়ার মতো সংলাপ রাখার অভিযোগও উঠেছে নির্মাতার বিরুদ্ধে।
দ্য বেঙ্গল ফাইলস সিনেমায় অভিনয় করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, দর্শন কুমার, পল্লবী যোশী প্রমুখ। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা।