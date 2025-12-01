নাসিরুদ্দিন শাহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটল অনুপম খেরের

ভালো বন্ধু তাঁরা। একসঙ্গে কাজও করেছেন। তবে রাজনৈতিক মতভেদ দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল নাসিরুদ্দিন শাহ ও অনুপম খেরের মধ্যে। ২০২০ সালে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন তাঁরা। এত দিন মুখ দেখাদেখিও বন্ধ ছিল। অবশেষে পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিবাদ মিটিয়ে নিলেন বলিউডের এই দুই প্রখ্যাত অভিনেতা।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অনুপম খের জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যে তিক্ততা ছিল, সেটা দূর হয়েছে। পরিচালক এইচ ডি পাঠকের স্মরণসভায় হাজির ছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ ও অনুপম খের। সেখানেই অনুপমের কাছে ক্ষমা চান নাসিরুদ্দিন। আর তাতে মন গলেছে অনুপমের। দূরত্ব মিটেছে। আবারও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন তাঁরা।
অনুপম খের বলেন, ‘মাঝে মাঝে আমার সম্পর্কে অযৌক্তিক কথা বললেও নাসিরের প্রতি আমার এখনো একই রকম শ্রদ্ধা আছে। সম্প্রতি এইচ ডি পাঠকের স্মরণসভায় আমাদের দেখা হয়েছিল। সেখানে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, স্যরি ইয়ার। আমি তাঁকে সত্যিই অনেক পছন্দ করি। অভিনয়জীবনে আমাকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, নাসির তাঁদের মধ্যে অন্যতম।’
তাঁর সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন শাহের আগের করা মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনুপম খের বলেন, ‘নাসির খুবই মেধাবী মানুষ। ঈশ্বর তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছেন। প্যারালাল সিনেমায় তাঁর চেয়ে বড় তারকা আর নেই। তবে কখনো আমার সম্পর্কে, কখনো দীলিপ কুমার, রাজেশ খান্নার উদ্দেশে যে কথাগুলো তিনি বলেন, তাতে আমার মনে হয়, তিনি হয়তো মানসিক জটিলতায় ভুগছেন।’
নাসিরুদ্দিন শাহ ও অনুপম খেরের মধ্যে বিবাদের শুরু ২০২০ সালে। ওই বছরের জুনে ভারতের জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হোস্টেল ফি বৃদ্ধিসহ নানা ইস্যুতে আন্দোলন করছিলেন। তাঁদের আন্দোলনে হামলা চালায় দুষ্কৃতকারীরা। এতে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ক্যাম্পাসে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে এ আন্দোলনে সংহতি জানান। তাতে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেন বিজেপির নেতারা। দীপিকার সিনেমা বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। অনুপম খেরও সরকারের পক্ষ নিয়ে দীপিকার সমালোচনা করেন।
তবে নাসিরুদ্দিন শাহ প্রশংসা করেন দীপিকার। অনুপম খেরের রাজনৈতিক অবস্থানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘অনুপম খেরের মতো অনেকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তাঁকে অত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। সে একটা জোকার। সরকারের চাটুকারিতা করা তাঁর রক্তে মিশে আছে।’
নাসিরুদ্দিনের এ কথার জবাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুপম খের লেখেন, ‘এত সাফল্য পাওয়ার পরও আপনি পুরো ক্যারিয়ার হতাশায় কাটিয়েছেন। সারা জীবন যেসব পদার্থ পান করেছেন, তাতে আপনার বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছে।’
সেই থেকে যত দিন গড়িয়েছে, তাঁদের দূরত্ব ততই বেড়েছে। অবশেষে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে কাছাকাছি এলেন তাঁরা।