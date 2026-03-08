মধুবালার চরিত্রে কিয়ারা আদভানির অভিনয়ের গুঞ্জন

‘মুঘল-এ-আজম’, ‘নীলকমল’, ‘মহল’, ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ৫৫’, ‘চলতি কা নাম গাড়ি’, ‘কালা পানি’ কিংবা ‘হাওড়া ব্রিজ’—হিন্দি সিনেমার স্বর্ণযুগের এমন অসংখ্য স্মরণীয় সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিংবদন্তি অভিনেত্রী মধুবালার নাম। তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্য, অভিনয় দক্ষতা আর ব্যক্তিত্ব আজও দর্শকের মনে অম্লান। হিন্দি সিনেমার সাদাকালো সময়ের এ জনপ্রিয় অভিনেত্রীর বায়োপিক তৈরির পরিকল্পনা চলছে অনেক দিন ধরে।
তবে বিভিন্ন কারণে এ বায়োপিকের কাজ বারবার পিছিয়েছে। কখনো পরিকল্পনার পরিবর্তন, কখনো প্রযোজনা-সংক্রান্ত সমস্যার জন্য সিনেমাটির কাজ এগোয়নি। গ্ল্যামারকুইন মধুবালার চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, তা নিয়েও নানা জল্পনা শোনা গেছে। এবার এল আরেক তথ্য।
সংবাদমাধ্যম ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া গতকাল জানিয়েছে, মধুবালার বায়োপিকের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সঞ্জয় লীলা বানসালি। তিনি যোগ দেওয়ার পর সিনেমাটির কাজে গতি ফিরেছে। জানা গেছে, এই বায়োপিকে মধুবালার ভূমিকায় দেখা যাবে কিয়ারা আদভানিকে। অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়শিল্পী নির্বাচনের কাজ চলছে। মূল দুই পুরুষ চরিত্র দীলিপ কুমার ও কিশোর কুমারের ভূমিকায় কারা অভিনয় করবেন; তা নিয়েও আলোচনা চলছে। এ বছরের শেষ নাগাদ সিনেমাটির শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
কয়েক বছর ধরে মধুবালার বায়োপিকের চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করছেন জসমিত কে. রিন। আলিয়া ভাট ও বিজয় ভার্মাকে নিয়ে ‘ডার্লিংস’ সিনেমা দিয়ে পরিচালক হিসেবে অভিষেক হয়েছিল রিনের। মধুবালার বায়োপিকও পরিচালনা করার কথা তাঁর।
পর্দায় মধুবালার চরিত্রে অভিনয় কিয়ারা আদভানির জন্য হবে তাঁর ক্যারিয়ারের উল্লেখযোগ্য অর্জন। কারণ, তিনি সব সময়ই মধুবালার চরিত্রে অভিনয়ের ইচ্ছা পোষণ করতেন। অনেকবার সে কথা বলেছেনও বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। মীনা কুমারীর বায়োপিকও করার কথা ছিল কিয়ারার। কিন্তু তিনি মধুবালার বায়োপিকটি বেছে নিয়েছেন বলে জানিয়েছে ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া।
অন্যদিকে, ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার এ খবরকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে বলিউড হাঙ্গামাসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম। তারা জানিয়েছে, মধুবালার বায়োপিকে কিয়ারা ও বানসালির যুক্ত হওয়ার বিষয়টি স্রেফ গুঞ্জন। তাদের দাবি, মধুবালার বায়োপিক নিয়ে আলোচনা এখনো চলছে। কিন্তু কাস্টিং বা প্রযোজনার বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত ঘোষণা আসেনি।