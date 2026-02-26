ববিতার হাতে একুশে পদক

আজ বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী ববিতার হাতে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ বছর ববিতাসহ ৯ জন ব্যক্তি ও ব্যান্ড ওয়ারফেজকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদক দেওয়া হয়েছে। ববিতা পুরস্কার পেয়েছেন অভিনয় ক্যাটাগরিতে। এ ছাড়া, সংগীতে এ পদক পেয়েছেন আইয়ুব বাচ্চু (মরণোত্তর), নৃত্যে অর্থি আহমেদ এবং পালাগানে ইসলাম উদ্দিন পালাকার।
পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ববিতার সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছোট বোন অভিনেত্রী চম্পা। পুরস্কার গ্রহণের পর অনুভূতি জানিয়ে ববিতা বলেন, ‘অবশেষে একুশে পদকপ্রাপ্ত হলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাত থেকে এই সম্মাননা গ্রহণ করেছি। আমাকে এই সম্মাননায় ভূষিত করায় রাষ্ট্রের প্রতি, এ দেশের মানুষের প্রতি, দর্শকের প্রতি মন থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমার অনেক ঋণ। এই সম্মাননা প্রাপ্তির পর সত্যিই মনটা ভরে গেছে আনন্দে, খুশিতে। আমি এই পদকটি শ্রদ্ধেয় শহীদ বুদ্ধিজীবী জহির রায়হানকে উৎসর্গ করলাম। কারণ, তাঁর হাত ধরেই আমার চলচ্চিত্রে আসা।’
একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, বিদেশি আমন্ত্রিত অতিথি, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ অনেকে।